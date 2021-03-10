民進黨中常會討論能源相關問題，蔡英文總統首度發表藻礁公投相關看法，桃園市長鄭文燦也臨時安排上陣溫情喊話，他說，目前是藻礁公投階段，這是兩種環保思維的選擇，不應該是對立、不是零合，要尋找雙贏，而是一種選擇。

他強調，台灣是一體的希望。桃園承擔藻礁保護的責任，也承擔發電的一些責任，希望能夠共同把這問題處理得更好。

他表示，在看這個問題時就是，任何方案都會有生態的影響。要評估任何方案，保育藻礁當然是要保護環境，要非核減煤，也是要給未來留下一個永續的環境，這兩個價值都是對的，都是好的，背後也都是一顆愛台灣的良善之心，這個沒有必要去互相對立，即使是他在地方上，也是把藻礁保育當作第一位。

鄭文燦報告時指出，原本馬政府規劃235公傾，張景森規劃下採取迴避方案 ，不要用到藻礁海岸，現在用到的23公傾海岸土地是過去的觀塘港已經開發的路填區，通過環評、也動工、 做了海提，東帝士開發案失敗，才給中油做三接，所以三接現在改成在外海接收，環團認為影響海域生態，提出要遷到台北港，目前三階明年底會完工，三接已經不是要蓋不蓋的階段，海上程箱圍出來，而是已經通過環評且動工，2023年趕上大潭供氣，大約佔發電量的六％。

他說，台北港的方案也是可以攤在陽光下討論，新北市府跟市議會都反對， 經濟部評估說填海造陸要11年。中間要經過環評，也不是那麼容易。

他說，台北港到大潭電廠40公里，陸地管線經過八里、林口、蘆竹、大園、觀音等，沿線居民會抗爭問題；走海底管線是淡水、中壢區漁會的漁船作業海域 ，影響海底魚礁， 任何方案都有生態影響要評估，任何方案保育藻礁要保護環境，要非核減煤也是保育環境，兩個價值都是對的，都是愛台灣的良善的心，沒必要對立。

他指出，在地方上，他把藻礁保育當成第一位，從預算、人力看得出來，目前會針對大潭海岸，將來三接的案子到一個段落，大潭海岸會有保育對策。

他說，總統過去寫下「珍愛藻礁」的字樣， 他當時就特別跟環團代表說，藻礁要保護，大潭藻礁要調查，大潭有中油三接案，要等環評的結果。

他說，看到有媒體說以前是總統、市長以前承諾珍愛藻礁，現在背棄承諾， 那時他就說過了，大潭藻礁因為三接案，前桃園市長吳志揚沒把它劃為保護區，他接任後因為正在環評沒劃為保護區， 那時他就說，等告一段落，會好好保護藻礁，請大家放心。至於能源轉型巨大挑戰，有賴於大家一起完成。

他強調，桃園用了全國13％的電，因為是高科技重城，桃園也送水到竹科，一天到21萬噸，現在新竹市長林智堅看到他就很緊張，寶山水庫現在水只剩下兩成。台灣是一體，桃園保護藻礁責任，也承擔發電責任，希望大家更好。

(中時 )