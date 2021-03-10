台灣自來水公司（簡稱台水）10日在台中總公司與財團法人佛教慈濟慈善事業基金會（簡稱慈濟基金會），簽署合作備忘錄，希望就國際賑災緊急供水，及水處理技術等方面，進行合作交流，並以公私部門協力合作模式，共同善盡身為地球村公民的責任。

近年來，因極端氣候變遷，致使自然災害加劇，為避免災時受污染水源，危害民眾健康，台水與慈濟基金會共同合作推動賑災緊急供水，期能藉由台水數十年來累積的水處理技術專業與經驗，確保災區民眾安全用水，促成此次合作備忘錄的簽署。

上述合作備忘錄，10日由台水副總經理李嘉榮與慈濟基金會執行長顏博文，共同簽署，並宣示雙方就包括：

1.水處理技術教育訓練、

2.技術諮詢與指導、

3.推動公眾利益、國內外救災、水資源與環境等事項，整合雙方資源，共同合作推展。

更特別的是，台水斥資11億元，將新營舊淨水場，打造成自來水專業訓練中心-台水員工訓練園區，去年12月已落成啟用，為亞洲最具規模，且功能最完善的全方位自來水事業專業訓練園區之一。

該訓練園區備有完整的自來水專業實習場地，除滿足員工教育訓練學習與實際操作技術層面需求外，亦能契合慈濟基金會海內外災害緊急供水，及慈善援助方案所需，未來可協助該會安排相關技術教育訓練課程，培訓自來水專業種子人才，共同推動國際慈善援助，對外展現公益的軟實力。

慈濟遍及世界各地，台水為善盡企業社會責任，希望透過此次合作協議的簽署，延伸水處理技術專業與經驗，確保災區民眾用水，除在國內合作外，也與慈濟基金會共同走向國際，善盡全球企業公民責任，讓世界看見台灣，也看見台水公司。

(工商 )