國民黨立法院黨團10日表示，蔡英文政府施政無能，蘇貞昌內閣只會嘴砲，整體施政只有「擺爛」二字可以形容，蔡政府根本就是信用完全破產的政府，選前開芭樂票，選後全跳票。國民黨團嚴正要求，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌必須嚴肅面對，向全民說明，如何改善惡化的治安，如何入落實居住正義，降低年輕人的相對剝奪感，並對被搓破的政策謊言，向全國民眾、年輕人道歉！

國民黨團提到，民進黨立委與民進黨中央發言人近日爆發疑似誹聞，凸顯蔡英文主政5年，所謂的社會住宅、居住正義、青銀共居政策，完全跳票、謊話連篇，連執政黨的立委都租不起台北一間房；年僅35歲的發言人竟然能坐擁2棟豪宅，還能當包租婆。

除此之外，國民黨團說，民進黨執政的高雄市，短短的一個月內發生6起槍擊案，令人瞠目結舌的是，連一位麵包師傅都能擁槍自重，高雄市何時變成「高譚市」？「慶記之都」？

國民黨團書記長鄭麗文表示，蔡英文從在野時反萊豬、執政時進萊豬，在野護藻礁、執政毀藻礁，在野信誓旦旦保證，廢核之後台灣不會缺電，執政第二任期後，威脅中南部民眾，要藻礁？還是要用肺發電？衛福部長陳時中保證台灣一定有疫苗可打，直到今天，還不知道BNT疫苗在哪裡？空中迷航而來的11.7萬計AZ疫苗，到底甚麼時候開打都還不知道，當初說好的超前佈署、提前解封，一再跳票！

鄭麗文指出，近日發生綠委王定宇與民進黨中央發言人顏若芳疑似誹聞案，凸顯了蔡政府居住正義、社會住宅政策根本是玩假的，在野時，蔡英文保證當選之後8年內蓋好20萬戶社會住宅，但執政滿5年的今天，內政部所公布的數字只有1萬戶，只完成5%，根本就完全跳票。

鄭麗文表示，根據顏若芳租給王定宇全新完工，位在捷運站旁，含全新裝潢、家具（電）的新房子，恐怕也只有綠委能夠用8千元租得到，姑且先不論綠委明明有免費的「大安會館」不住，去跟人家分租，在台北市租一間老舊公寓，起碼9千元起跳，倘若是租顏若芳相同的房子，至少要2萬元起跳，真不知王定宇8千元是怎麼租得到？不但有全新裝潢、家具(電)，還附早餐，甚至有專人、專車接送，這個8千元的租金是含稅價格？是稅前？還是稅後？這對時下正在打拼，月薪只有3萬元的年輕人來說，是多麼嚴重的剝奪感啊！

鄭麗文進一步質疑，年僅35歲的發言人，如何能坐擁2棟豪宅還能當包租婆？這不是凸顯台灣炒房亂象的根源之一嗎？民進黨不是信誓旦旦要解決台灣年輕人買房問題、租屋問題嗎？此外，所謂「青銀共居」，除了解決高空房、促進世代和諧、互惠互利。結果，還沒看到政府推動的成果，還變成老房客佔年輕房東的便宜，低房租還附早餐加接送，這樣的「青銀共居」的示範，執政黨還推動得下去？

國民黨團總召費鴻泰表示，現在民眾打招呼，都要問上一句：「你有慶記嗎？為什麼我沒有？」在高雄，一個麵包師傅都能夠擁槍自重，開槍打死2個人，高雄治安是怎麼了？1年多前，前高雄市長韓國瑜任內，發生幫派鬥毆事件，蘇貞昌當場震怒要求內政部長徐國勇立即撤換高雄市警察局長，偕同警政署長陳家欽南下高雄坐鎮。

費鴻泰質疑，如今高雄市長是民進黨籍的陳其邁，麵包師傅連開10多槍奪2命，難道就不嚴重？蘇貞昌難道不震怒？不用換掉警察局長？徐國勇不用坐鎮高雄？陳家欽不用夜宿高雄？治安事件為6都之冠的高雄，陳其邁都不用負責？讓高雄人安居樂業不該是執政黨的責任？難道高雄人只能問：「別人都有『慶記』，我都沒有？」的無奈？國民黨團要求蘇貞昌、徐國勇、陳家欽必須向國人說清楚，如何改善高雄治安問題！

國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，蔡政府的居住正義政策，到頭來連立委都租不起一間房，還得跟人家分租，共用一套衛浴設施，遑論年輕人更是辛苦。除此之外，民進黨執政之後，發言人系統，從總統府才幹過人的丁允恭、行政院會打統編的丁怡銘，到黨中央當包租婆的顏若芳，一再成為國人關注的焦點，真不知民進黨選任發言人的標準何在？執政黨應該要對全民做最佳的示範，顯然看起來並非如此。當過一任市議員的35歲民進黨中央發言人，坐擁台北市兩套房，這對時下年輕人來說，相當辛酸，蔡政府必須對居住正義的政策，對全國人說清楚、講明白。

國民黨團副書記長李德維表示，高雄自1月以來，發生17件重大刑案，進2周內槍聲連連，引發高雄在地人的恐懼。不僅僅如此，高雄市在過去8個月來，總共發生13起重大工安事件，顯而易見地，高雄市民需要中央政府的協助，無論在治安、工安事件上，地方政府無力改善之際，中央政府必須介入協助處理，國民黨團呼籲蘇貞昌拿出魄力，立即處理高雄市的治安、工安問題，高雄市民需要做事的市長、部長和院長，而不是躲在台北耍嘴皮子，高呼「光復高雄」的口號而已！

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