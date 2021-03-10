澳日前通過立法，要求數位平台為刊登新聞內容付費，多位立委10日質詢公平會主委李鎂時，要求公平會應重視此議題，並具體研擬如《媒體議價法》，李鎂回應指出，由於議題涉及面向廣泛，國際間對此還沒有共識，公平會將先觀察分析、研究，目前都還在盤點與蒐集資料中。

立法院經濟委員10日邀公平會主委李鎂進行業務報告並備質詢。因澳洲國會日前通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，要求全球數位平台必須為刊登澳洲產製的新聞內容付費，多位立委在質詢李鎂時都問，台灣是否要跟進？

民進黨立委鍾佳濱就指出，依據澳洲競爭及消費者委員會2019年公布的調查報告，在澳洲的數位廣告市場，每100澳幣的廣告中，有81％是進入到Google和Facebook，台灣的情況如何，是否會跟進澳洲的立法腳步？

李鎂回應指出，公平會的初步了解是，2019年台灣線上廣告市占率中，Google與Facebook占比已達6成至8成，但是，媒體與平台間的關係應該屬於私權議價問題，國際間對這個議題要如何處理還沒有共識。

對私權說，鍾佳濱指出，澳洲政府顯然不認為這是私權行為，而是判定屬於公共資產的問題。

民進黨立委劉世芳也指出，2019年電視廣告有200多個頻道，廣告市場金額達193.6億，數位影廣告只有少數幾個平台，廣告市場金額卻達111.1億元，大型平台囊括所有獲利，除了歐美澳等各國，大陸還有「平台經濟領域反壟斷指南」，公平會卻還在「佛系反數位壟斷」。

=李鎂在會後指出，有關媒體議價的法規涉及面向廣泛，還要觀察規範內容、現行法規有無不足之處等，國際間對於這類科技巨擘的行為模式都還在密切觀察，公平會也一直對此議題進行近一步瞭解，會先觀察分析、研究，如果有形成政策方向，會循公平會的機制來討論，但目前都還在了解的階段。

(工商 )