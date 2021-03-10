廣華-KY(1338)公布2月營收，由於大陸車市持續回溫，加上去年大陸逢新冠肺炎爆發，2月合併營收為4.19億元，年增率達94.47％；累計前2月營收為新台幣10.66億元，年增55.11％。

廣華-KY表示，2月適逢春節長假，但與受疫情影響最大的去年2月相比，今年大陸車市已擺脫疫情陰霾，尤其占廣華-KY整體營收7成的日系車廠，包括豐田、本田、日產2月銷量均較去年同期大幅提升，使得廣華-KY汽車內飾件產品出貨暢旺，產能利用率回歸到疫情前的水準。

在大陸車市已連續六個月銷售年成長10％以上，其中日系豐田及本田車系銷售暢旺，法人認為，後續要觀察廣華-KY有無跟上日系車系成長軌道。由於成型件毛利率較低，未來與客戶接單策略中，廣華-KY將加大塗裝件及轉印件比例，或接單成型件時與客戶協調搭配塗裝件及轉印件訂單，提升後續營運動能。

(時報資訊)