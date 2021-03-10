波音公司周二宣布，2月交付22架飛機，較一年前的17架交機量成長，且由於新冠肺炎疫苗開打增強航空業客戶的信心，波音的淨訂單終於由負轉正，為14個月來首見。
新冠肺炎疫苖擴大接種將有助於航空旅行需求的復甦，歷經產業寒冬的飛機製造商可望迎來期盼以久的春天，尤其是波音，其財務扭轉計畫將取決於737 MAX的交付情況。737 MAX飛機因接連發生兩次致命的重大墜機事故而被迫停飛。
波音表示，2月收到82架飛機的新訂單，使今年截至目前為止，的總訂單量達到86架。
上個月客戶轉換或取消的訂單為51架，使2月淨訂單量達到31架，為2019年11月以來首次由負轉正。
2月收到的訂單，包括3月初宣布為聯合航空提供的25架737 MAX飛機、為某客戶提供的14架737 MAX，以及1月宣布的為美國空軍提供27架KC-46空中加油機。
新加坡航空訂購11架777X噴射客機，這是上個月宣布之轉換協議裡的一部分，該協議亦包括取消19架787-10噴射客機的訂單。
截至2月底，波音的未交付訂單為4041架，較截1月底的4,016架成長。
(時報資訊)
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