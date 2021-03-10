網家(8044)2月營收為35.55億元，年增0.98％，累計前2月營收為77.11億元，年增7.99％。2月工作天數僅16日，仍維持銷售動能，春節前年貨採購潮爆發，加上年後健身商機及開工開學季亦擁有市場高檔水位，挹注銷售能量，略優於年同期。

今年以來，宅經濟帶來的效益持續推升業績能量，旗下PChome 24h購物針對遠距教學、在家辦公等商品強化商品力，並以筆記型電腦、桌上型電腦、手機、電玩等類別買氣湧現，其中，筆電成長動能強勁，由以14吋之輕薄款式為市場採購趨勢，商用筆電亦相當受到上班族青睞。近期推出不少聯名、美型、繽紛新品3C，像是ASUS、Logitech、Microsoft、Razer、Moshi等品牌銷售暢旺。此外，因不少消費者年後回歸外宿生活，刺激日用品、廚房家電、掃除家電及空氣清淨機銷量成長；年後運動風潮帶動居家健身用品銷量增加，家用跑步機、可調式啞鈴、按摩槍等亦為暢銷單品。

網家3月專注女性購物需求，PChome 24h購物即日起開跑。「WOWMAN DAY」購物節，針對3C家電、美妝時尚、生活日用、婦幼母嬰等商品，推出下殺21折起優惠，持續搶攻女性消費商機。

(時報資訊)