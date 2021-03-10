22歲歌手莊凌芸因參加選秀比賽《聲林之王》出道，近日卻傳出她回到母校北市普林思頓高中想不開，輕生身亡，留下無盡遺憾與謎團。莊凌芸的母親今(10日)首發聲明，心碎問女兒：「不是跟我說晚上就回來嗎？」並感謝外界對莊凌芸的關心，希望大眾能尊重她的決定，到此為止別再挖主因。

莊凌芸日前驚傳驟逝，網友最近挖出她過去IG發文跟限時動態，才發現她其實早就洩露對人生不滿的訊息，她透露因懷孕的姊姊跟姊夫回家住，使她忍不住抱怨沒有自己空間，工作事業上也不快樂，曾經一個月通告費只有516元，還遭人嫌棄表現不好，最後吐完苦水後，莊凌芸懂事強調：「所以我真的不快樂，就這樣，我大概等等就刪了」。

據《ETtoday星光雲》報導，莊凌芸的媽媽今天發表聲明，鬆口這幾天看到愛女留下的遺物，還是覺得這一切只是作夢，她面對這些好幾次都想脫口問：「凌芸，妳不是說要學做滷排骨嗎？妳不是跟我說：晚上就回來嗎？」

莊凌芸的媽媽說，事發後除了感受到許多愛她的人釋出的關心，也明白大家都想找出莊凌芸決定離開這世上的原因，「但我想，就是她的良善、貼心、善解人意，希望身邊的人都能好好的、快樂的，不想周遭的人因為她的任何事情而不開心，所以她把所有的苦痛、抱怨、都攬在自己身上」。

面對愛女的離開，莊凌芸的母親雖然心碎，也決定尊重她的決定，並呼籲所有想挖掘莊凌芸死因的人「到此為止」，「讓凌芸能開心、無牽掛的在天上唱歌！讓我們把凌芸最美好、最可愛的那部份，永遠留在我們的心裡！」

莊凌芸母親聲明全文：

這幾天在家裡，看著凌芸的相片、還留著沒帶走的化妝包、水瓶，偶爾會以為，那只是一場夢吧，可是，一連串的訊息、新聞都告訴我，這是真的….好幾次我忍不住脫口而出：凌芸，妳不是說要學做滷排骨嗎？妳不是跟我說：晚上就回來嗎？

我知道，凌芸的離開，讓許多人很傷心、很難過，身為母親的我，何嘗不是？然而，每當我闔上眼皮，想到她那天真、無邪、善良、與世無爭的天使般笑容，我悲憤的心情也漸漸被平撫和安慰。

事情發生後，許多愛她的人，想要去找原因，探究為何她要這樣做，但我想，就是她的良善、貼心、善解人意，希望身邊的人都能好好的、快樂的，不想周遭的人因為她的任何事情而不開心，所以她把所有的苦痛、抱怨、都攬在自己身上，想要自己解決，不想麻煩別人，造成別人的困擾。

今天她選擇了這條路，是她的決定，我們尊重她 ! 她不要讓周遭的人再為難，在她這樣貼心的想法下，決不希望因她的離去再帶給身邊的人們另一種傷痛與責難的開始。

就請各位愛她、不愛她的人就到此為止吧！讓凌芸能開心、無牽掛的在天上唱歌！讓我們把凌芸最美好、最可愛的那部份，永遠留在我們的心裡！

相信現在的她非常的開心，笑咪咪的看著我們。

2021.3.10 凌芸媽媽

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