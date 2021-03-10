許多人喜歡用LINE傳早安、晚安等問候語的「長輩圖」，不過近來網路盛傳，3月1日起只要傳送各類型問候的圖片都要收費，還可能藉由這些圖片竊取個資，台灣事實查核中心為此特地發出澄清表示，此傳言為錯誤訊息。不過真相曝光後，反而讓一堆常被長輩圖疲勞轟炸的網友崩潰，大喊：「真希望是真的」！

近來LINE群組瘋傳，3月1日起只要傳送如「早安、午安、晚安、週末愉快」等問候長輩圖，不論傳送或接收的人都要被收費，甚至還有人警告，這些圖片可能含有釣魚程式，讓你的個資外流，呼籲大家不要轉發，一堆長輩被嚇得趕緊收回，不敢再傳。

台灣事實查核中心澄清此傳言為錯誤訊息。(圖/截自台灣事實查核中心網站)

近來LINE群組瘋傳長輩圖要收費的傳言，一堆人被嚇得趕緊收回，台灣事實查核中心澄清此傳言為錯誤訊息。(圖/截自台灣事實查核中心網站)

根據台灣事實查核中心澄清，經查LINE並沒有「傳送早安圖片要雙向收費」的服務，資安專家指出，在通訊軟體、社群平台轉傳、分享圖片，上傳時若經過壓縮，就不會有惡意病毒、釣魚程式藏在圖片裡，因此傳言為錯誤訊息。

查核中心向LINE求證後指出，一般聊天室中，與家人親朋好友之對話或群組，LINE均不會與用戶收取任何訊息、影音、圖片傳送費用。其中，親友對話群組有500人以內的限制。這次的[email protected]生活圈改版，與官方帳號整併升級成全新的LINE官方帳號，主要是針對店家或品牌與用戶溝通對話，收取的是官方帳號傳送的廣告費用，這與普通用戶分享圖文不同，普通用戶收發文字和圖片訊息都是免費的。

此外，台灣事實查核中心網站也指出，逢甲大學資訊工程學系助理教授王銘宏表示，傳言對「竊取個資」的敘述很含糊，並未說明個資是被誰竊取、如何被竊取，因此很難去討論技術上可以如何做到。

王銘宏說，現在通訊軟體都有點對點加密技術，如果是一對一傳圖片，訊息外洩的機率很低，但如果是傳圖片到許多人的群組，它就是一個公開的訊息，大家都看得到，也就沒有所謂訊息外洩的問題。

謠言被澄清後，讓許多人都鬆了一口氣，不過也有不少網友表示很崩潰，直呼「真希望是真的！」有人認為，這個傳言的意圖非常明顯，目的就是用恐嚇收費，呼籲長輩不要再傳了，怪不得有一堆痛恨長輩圖的人急喊「不要澄清啦！」

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(中時新聞網)