時代力量議員簡智翔也不賞臉，強調疫情嚴峻，應該要有充足準備而非深陷自我滿足的理想狀態。(蔡依珍攝)

議員牛煦庭更直斥客博會資源浪費、順序不對、名目不對、時機不對和謊藐視議。(蔡依珍攝)

議員舒翠玲認為一定要待全台達7成接種率、有群體免疫力後再舉辦。(蔡依珍攝)

民進黨籍議員蔡永芳也也擔憂防疫旅館能量問題，強調要詢問專家，點名衛生局長王文彥和觀旅局長楊勝評。(蔡依珍攝)

斥資15億元的首屆世界客家博覽會預計明年7月15日至9月15日在桃園登場，桃園市客家局提出3億元墊付案送市議會審議，但不分藍綠議員都憂心疫情至今未明朗、台灣疫苗注射普及度尚不足，卻要大開國門邀逾100萬外國人來台，也直指花4億蓋場館在青埔廣場，還要再花1億拆除搬遷，根本是浪費人民納稅錢，更直指明年選舉年，恐像農博成選前大撒幣、慷客家人的慨，強調應該等預算到位後再執行，一整個上午炮聲隆隆，一致建議延後辦，為明天登場的墊付案投票增添變數，客家事務局代理局長戴興達表示，會全力爭取過關，有關活動時程等因素，會向客委會討論。

議員陳萬得率先發難，直指15億的案子客家局只用10張紙草率說明，高達3億的墊付案更只有2頁幾行字，不見前期行銷、展演規畫詳細內容，中央還要分3年撥付，諷刺今年的活動，要用明年的預算，堪稱「超前部署」，鄭文燦盡享客博會的掌聲，再由下任市長埋單，主張延期到2023年再轟轟烈烈周全地舉辦，讓客家人顏面有光。

「博覽會的細節就是搭遊覽車招待吃飯住宿？」議員徐玉樹則認為選在選舉年舉辦「其心可議」，直指市府各局處辦活動往往指通知執政黨議員，在野黨都被拋腦後，大聲疾呼不能淪於為選舉造勢場。詹江村也認為客家局在畫大餅，根本是選前大撒幣，慷客家的人慨。

「世界各地客家人願不願意來？屆時防疫政策如何因應？」議員葉明月也擔憂來台隔離14天會讓各界卻步，點名農博也曾冠冕堂皇寫一堆經濟效益，但回頭看也是虛無一片，當地居民根本無感，且斥資5億元的主場館至今都沒譜，掐指一算時間表根本來不及。議員周玉琴感嘆楊梅是著名的客家庄，卻不見規畫內有提到楊梅，也擔憂疫情嚴峻，世界各地客家人怎麼來？議員黃婉如也認為15個月後的疫情變化，可以獲得衛福部長陳時中或國際防疫人員背書嗎？紛紛建議延期辦，2年後改朝換代、歡天喜地定下心全力辦活動。

「你不怕、我會怕！根本不適合在明年辦！」時代力量議員簡智翔也不賞臉，強調疫情嚴峻，應該要有充足準備而非深陷自我滿足的理想狀態，根本鴕鳥心態，強調400萬人齊聚桃園，應待疫情更明朗再舉辦，他也以農博為鑑，市府補助一車一車遊覽車送進農博會場才衝出百萬人次佳績，「桃園人不需要！」

「我們是共產國家嗎？蔡英文是習近平嗎？」議員黃敬平也認為沒有必要趕在明年7月舉辦，疫情增添不確定性，今年也無法赴海外行銷，要求嚴正向客委會反映、尊重地方，待天時地利人和商議好再舉辦。他也質疑60天燒15億元，像是機捷、高鐵車廂彩繪客家花布是不是60天後就拆除，5億場館也得拆除還地給高鐵局，1天2500萬等同打水漂，還畫大餅宣稱創造160億商機，諷刺多少大型活動美食館淪為攤販區，重炮批市府就像建商賣房子一樣華而不實，建議第一屆應該2023年隆重登場，未來2至4年舉辦一次，永續辦理、行銷桃園。

議員李柏坊則說，全國5個客家人有1個在桃園，桃園不但是客家新都心更是機場所在，大力贊成舉辦客博會，但活動結束歸零看不到東西就叫浪費，無法認同主場館還要再花1億拆遷，應該尋覓可被永續利用的空間，避免拆除造成浪費，也可留下相關可看性文物當成延續客家文化的資產，呼籲不要急就章，一定要讓中央知道，桃園一定要辦、也一定會辦，但舉辦的時間點和細節再商議。

議員牛煦庭更直斥客博會資源浪費、順序不對、名目不對、時機不對和謊藐視議，規畫費就達8500萬，有7.3億蓋場館、3.8億拆場館，但青埔鄉親卻怨聲載道，高鐵廣場瘋狂辦活動，當地卻連青園國小都蓋不出來，只見煙火式活動、不見建設。而活動結束還要花1億元把主場館遷到客家園區，但該園區已經斥資1.2億蓋館舍，為何不加速充實場館內容，擔憂2館淪為蚊子館，且活動還要斥資4.5億搞5G，痛斥博覽會淪為大雜燴。

牛煦庭更點名，世界上9成客家人在大陸，客博會美其名世界文化交流，卻獨漏大陸客家人，「好一個政治正確！」感嘆客家人的核心價值是簡樸刻苦硬頸精神，卻用好大喜功的方式宣傳辦活動，「是在用反諷的方式宣揚客家精神嗎？」且剛好選在2022選前5個月串聯客家社團，一如農博在2018年串聯農業社團，煙火放完後留下選舉好成績、留下年輕世代一屁股債，尤其報告點名「以5G應用展現桃園的市政成果」根本是鄭文燦為選舉接班鋪紅毯，且當初鄭文燦信誓旦旦說地方負擔不會超過3億，如今卻要墊付3億，堅決反對墊付，要求緩辦，「客家人，也是納稅人！」

議員舒翠玲則點名，美英韓可望今年下半年完成全國7成疫苗接種率、達到全體免疫力，但台灣至今只拿到11萬疫苗、接種率不到1％，若要達7成要近1900萬人接種，其他國家旅客拿著疫苗護照來台，不代表沒有病毒，台灣人沒有抵抗力只能當待宰羔羊自求多福，斥客家局置老百姓於險境、膽大讓人嘆為觀止，她也認為，舉15億的債卻沒有文物軟體挹注，只有場館空殼子根本無法傳承客家文化，2個月後一切化為烏有，大聲疾呼全力支持保存發揚客家文化，但應該充實既有場館的文化，以現有場館跟地景來規畫，且一定要待全台達7成接種率、有群體免疫力後再舉辦。

客家籍議員莊玉輝則緩頰，認為不要跟選舉掛鉤，強調就是沒經費無法執行才要墊付，桃園是國門之都，也承擔首屆世界級客家博覽會，是客家人之光，一定要辦的有聲有色。無黨籍段樹文也說，桃園中央統籌款拿沒有別人多，如今中央願意為了客家人給大筆預算辦活動，應該抱著戰戰兢兢的心情努力執行，但也要考慮外國人來台的困境。

無黨籍總召李家興也說，斥資5000億元的東奧都關起門來點聖火，斥客家局不要誇大其詞騙大家會有大批國外來的旅客，感嘆客家族群本來就是弱勢族群，客家局甚至比原民局預算還少，好不容易爭取到經費發揚客家文化，應該公開透明，而非預算全都委外花光光，強調南區是客家重鎮，應該有完善規畫讓後人可以回顧，讓活動迴避敏感問題是政府的責任，強調沒有議員反對舉辦，但都希望做更好。

民進黨籍議員蔡永芳也不埋單，雖然認為活動辦不好恐淪為在野黨批評對象，澄清與選舉無關，但也擔憂防疫旅館能量問題，強調要詢問專家，點名衛生局長王文彥和觀旅局長楊勝評。

王文彥坦言今年不可能出國行銷，外國人來台也要關2個禮拜，樂觀期待明年可以達成全體免疫，但真正打完疫苗後的效益如何還要一年以後才能再評估。楊勝評也說桃園可提供2650間防疫旅館，讓蔡永芳感嘆，檢疫旅館只用「千」計算，100萬名外國人該怎麼辦？

戴興達說，「世界客家博覽會」由客委會分攤12億元、市府自籌3億元，強調台灣選舉頻繁，任何一年都有可能被刻意操作，與政治不當聯想，因此選舉不再考量因素內，但坦言疫情增添變數，已先規畫3階段防疫準則，若國境順利解封將會全力邀請世界各國旅客來台，估計至少100萬旅客，也能達到後疫情時代振興目的，若僅部分解封會採取防疫措施，進行人流管制分散人潮，最差情況是宛如今年初爆發桃醫事件，將會延期辦理，坦言外行人臆測疫情困難，疫情影響是否續辦確實可以檢討，會遵循中央國境解封與疫苗施打普及率當基準，交叉評估及滾動式修正。

戴興達強調，博覽會策展原則都是運用現有館舍為主，部分館舍如龍潭台灣客家茶文化館、平鎮乙未戰役紀念公園、永安海螺體驗園區等工程，都預計在今年5月前完工，且館舍內部裝修及策展案也都已順利發包進行中，明年可銜接博覽會展期展示客家之美，僅有世界館因場地因素，要於博覽會結束後移置，但會選擇青埔廣場就是看中交通方便性，飛機、高鐵和捷運都能到達，會持續像議員釋疑，也會將桃園的意見轉達給客委會知悉。

(中時 )