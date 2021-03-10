葉全真與許懷民參與偶像劇《戀愛是科學》演出。（三立提供）

葉全真與許懷民參與《戀愛是科學》演出。（三立提供）

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葉全真參與台視、三立《戀愛是科學》演出，飾演學歷高、收入高、身高高的三高女，與演出《孤味》的男星許懷民談格差戀，這是葉全真去年退出與陳昭榮合作15年的翰成數位後首度面對媒體，她受訪時表示尊重公司回應，也說沒有影響兩人交情，「大家還是一樣，希望彼此都好，公司也是像我的小孩，慢慢捏出來的，發自內心希望可以更好」，她強調兩人「並沒有不是朋友，沒有翻臉，大家都成年人了」。未來如果創業是否還會諮詢對方，她說已經一起創業過應該就不會再一起創業 ，但人生很難說以後會不會彼此需要互相幫忙。

《戀愛是科學》除了網羅宥勝特別演出，還請來葉全真出演「市場毒藥三高女」，在演藝圈多年，第一次在台演出偶像劇，覺得跟演八點檔最大的差異在於能有較多時間準備角色。葉全真得知要和許懷民合作，想在網路Google照片卻找不到，後來看到劇組給的照片，笑說是枚「小鮮肉」，但是新鮮的「鮮」，看似貌似憨厚，後來發現他是個很耐聊的人。兩人第一次和導演見面聊角色，結果幾乎都在聊星座，「他一直強調沒什麼演戲經驗，但看到他第一眼就覺得很放心，對戲時發現果然是個讓人放心的演員。」

兩人第一場戲是葉全真像俠女般替溫柔憨厚的許懷民打抱不平，第一場戲就讓許懷民看到了葉全真的霸氣，葉全真笑說兩人是「不親切加憨厚」的組合，自己也特別期待能帶給偶像劇新的感覺。被問是否會參加這樣的婚姻仲介所，她說「世事難料」，現在當然不會這麼想，但以後的事誰都說不準，所以不敢下斷言。不過她也坦言，已經很長一段時間不會有朋友想幫她介紹對象，以前曾經有朋友幫她介紹，也有一段時間想要認真找，但還是不了了之，畢竟演藝事業一直很忙，經常沒日沒夜，且還要看對方職業能否配合、或是否了解演藝圈生活型態，「要人家配合你也覺得對人家不公平」。

她說一直以來的感情觀都是隨緣，現在的她經常帶著媽媽遊山玩水，覺得這年紀很容易就會走到這一塊，必須調整自己生活方式，媽媽也不擔心她至今小姑獨處保持單身，「她還滿喜歡我可以這樣常常陪著她」。至於格差戀，她不會排斥，但強調可能需要經過很長一段時間的相處與觀察期，而且不是願意接受就一定會成功，可能經過時間、環境變化，還是發現現實狀況不允許。

首度演偶像劇的許懷民在大學就讀戲劇系，曾經歷100多場的現場演出，對於戲劇演出並不陌生，之前從事影像創作，是拍攝廣告的導演，從幕後到幕前看到了各自不一樣辛苦的地方，在出演電影《孤味》前，都是演演路人或是只有背影的角色，但他說：「這是我磨練自己的方式。」他謙虛表示演戲經驗不多，但懂得接球就好。

許懷民劇中透過婚姻仲介所尋找另一半，現實生活中39歲的他新婚燕爾，老婆是學生時期的學妹，兩人愛情長跑近20年，是學校公認的傳奇CP，交往這麼長的時間才決定結婚，他表示「因為覺得法律的承諾還是很重要」，老婆雖然還不習慣需要適應，但也很支持他重新走幕前。談到感情觀他認為愛情不能單靠巧遇，尤其現今是一個數位時代，在網路上交友要更加小心，還開玩笑說：「對方是男是女可能都不得而知。」

《戀愛是科學》探討婚姻就像一門生意，單身男女要找的不是心動的對象，而是一個適合你的合夥人，結婚靠的是大數據來挑選完美對象，但當「心動」遇上「大數據」愛情，誰才是對的人？飾演「市場毒藥三高女」的葉全真，即收入高、學歷高、身高高，透過「戀愛科學婚姻仲介所」進行婚姻市場的配對，沒想到竟會是最滯銷的類型？！飾演憨厚老實的「農二代」許懷民為了照顧年邁父母而錯過適婚年齡，在現有的婚姻市場已不具競爭力，當「三高女」葉全真遇上「溫柔農二代」許懷民，根據大數據配對，條件八竿子湊不到一塊的兩人，是否將在此收獲一段甜蜜的地位格差愛情。

(中時 )