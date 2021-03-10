今年是「311核災」十周年，2011年發生福島核災發生後國內各界要求檢討核電政策、力促發展替代能源的情勢，《今周刊》「國人核能發電意向調查」意向，結果顯示，有66％的受訪民眾，支持政府目前以再生能源取代核電的政策；為理解國人對核能發電意向現況，《今周刊》於今年3月委請世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心進行的民意調查，除了有66％的受訪民眾，支持政府目前以再生能源取代核電的政策外。此外，有近45％民眾反對啟封核四、但也有38.3％支持。

今周刊表示， 值得注意的是，近十年來雖然政府與台電對核電廠安全及核災應變進行了諸多改善，但在本次調查可發現，近半數民眾對政府或台電應變輻射外洩事故的能力表示沒有信心，比率高於有信心者；另方面，43％民眾認為北台灣一旦發生核災，損失程度將比2011年的福島更為嚴重，僅15％認為災情會較福島輕微。

世新大學本次調查也針對攸關民生經濟的電價問題進行提問，在回答「為了鼓勵節約用電以維持供電穩定，請問支不支持適度調漲住宅電價」問題時，民眾有49.1％受訪者表態「支持」，雖未過半，但比率亦已超過回答「不支持」者。

除進行民意調查之外，《今周刊》日前亦專訪福島核災發生時的日本首相菅直人，除了分享其著作《核災下的首相告白》書中諸多寫實救災細節外，菅直人也對台灣提出建言，他認為在核電路線的爭論中，反核一方必須提出「合理的替代方案」才能有效溝通。

(工商 )