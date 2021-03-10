去年GoShare以5台限定版粉紅Gogoro VIVA，在情人節前後創下用戶搶爭打卡體驗風潮，今年白色情人節，GoShare將推出14台自帶淨白光澤與晶透質感的「GoShare White」白色情人節限定Gogoro 2，讓用戶開啟高調放閃模式，展現「完美White情人」的趣味。

GoShare表示，14台車牌尾號為「20」的Gogoro 2象徵「愛你」的心意，換上白色約會新裝，搖身變為吸睛的GoShare White限定車款，即日起至3月31日騎乘GoShare White限定車款即可獲得14元騎乘金；租借GoShare White限定車款期間完成換電，即享300元騎乘金。業者還在車內暗藏「告白神器」，即日起騎乘「GoShare 隨借隨還」服務車款，就有機會獲得1本「GoShare 完美 White 情人約會日記」精裝翻頁動畫筆記本。

(中時 )