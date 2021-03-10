這隻黑狗3隻腳都斷了，右前腳露出白骨。（海爸提供／王志偉花蓮傳真）

誤觸陷阱的狗不計其數，海爸、許峰銘等愛狗人士痛批，政府放任置放陷阱，殘害流浪狗。（海爸提供／王志偉花蓮傳真）

「你們到底是不是人，任意置放陷阱殘害動物！」愛狗人士近日頻頻發現流浪狗在山區田野間誤中「山豬吊」或大型「獸鋏」陷阱，流浪狗掙扎拉扯，導致腳被撕裂、傷口腐爛、露出白骨、發出惡臭，讓愛狗人士痛心，痛批政府為何仍放任販售、使用捕獸夾，縣府農業處表示，「獸鋏」、「山豬吊」經農委會公告自2020年3月1日起禁止使用捕捉動物，鼓勵民眾勇於檢舉。

救援流浪狗貓的「海爸」表示，日前在光復鄉吉利潭發現一隻誤中「山豬吊」陷阱而斷了左前腳、左後腳的黑狗，不料卻又在20公里外的壽豐鄉溪口附近發現牠，而且牠還再度誤觸陷阱，導致右前腳因傷而斷掉，「三隻腳都中陷阱」，小狗忍痛拉扯想掙脫，導致傷口腐爛，讓愛狗人士看了都落淚。

海爸表示，為此詢問附近農民，農民也無奈表示雞舍一直被流浪狗騷擾，造成養雞戶損失慘重，實在無計可施才出此下策。不過愛狗人士也質疑，為了養雞戶抱怨，政府卻放任密密麻麻的陷阱，而且誤觸陷阱狗的數量可能是個「黑數」，懷疑可能被人抓走丟棄？否則他在吉利潭發現受傷的黑狗後，曾通報光復鄉公所處理，卻又在壽豐鄉溪口附近發現黑狗的蹤跡，而且右前腳又中了陷阱而斷了，「斷了腳的狗有能力跑20公里遠嗎？黑狗明顯是被人載往丟棄」。

愛狗人士許峰銘氣憤說，政府官僚心態相當不可取，民間救援流浪狗耗費人力物資，長期花費金額相當龐大，發現流浪狗誤觸陷阱或救援必須使用麻醉藥劑，動植物防疫所卻是「假日休假」，流浪狗生死危急，只能拜託民間執業醫師處理，他說，花蓮有不少愛爸愛貓，自掏腰包或靠外界捐款養活流浪狗，總有一天愛狗愛媽離開，流量狗問題仍然無法解決。

「海爸」以及許峰銘都認為，流浪犬問題應從源頭控管，沒有自治條例只能被動抓紮，但是這麼多的浪犬永遠抓不完，而且無法可管只會造成「極端手法」如毒殺、虐殺案例更加氾濫。

農業處長吳昆儒表示，縣府長期均有與專業人士配合巡查縣內非法設置陷阱情形，一經發現會立即破壞移除，而民眾如果在野外發現不明陷阱，可以紀錄確切位置、陷阱類別後進行通報，縣府將會即時派員或通知土地轄管單位盡速移除。

動植物防疫所長周黃得榮指出，當動物誤踏捕獸夾時，第一時間都會想要掙脫，在拉扯過程中「獸鋏」金屬面不斷切割傷口，導致傷口感染、引發敗血症死亡，或者需要截肢保命，甚至有可能因遭困時間過長而餓死，且大多數捕獸夾放置在人煙罕至地方，蒐證過程確實有相當高的困難性。縣府去年稽查23家次五金行，尚無查獲販售行為。

農業處說，農委會於2011年就禁止製造販賣使用捕獸夾，並公告2020年3月1日起全面禁止使用「山豬吊」，依《動物保護法》第14-1條規定，可裁罰1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰，若造成動物重傷、死亡或5年內再犯，將面臨2年以下有期徒刑。

(中時 )