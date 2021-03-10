南部反空污聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等今(10)日召開記者會表示，高雄近日空品惡劣，上任將滿200天的高雄市長陳其邁應於4月市議會上做空污防治的專案報告，不該繼續「佛系治霾」。南部反空污聯盟也說，4月4日兒童節將於高雄舉辦反空污遊行，希望高雄的天空能被真正「光復」。

南部反空污聯盟發言人李建誠表示，高屏地區連3日空品呈現紅害，大寮昨(9)日破百紫爆成「全台最惡」，高雄人長年吸毒苦不堪言，高市府還要繼續佛系治霾？

李建誠指出，陳市長自去年8月底上任至今將滿200天，對於空品受害現況應該立即做總體檢 ，針對移動污染與固定污染的減量對策，包含全國第一的列管煙囪數量和總計14座大小工業區 ，以及 高雄脫煤時程和路徑，籲請陳其邁市長赴市議會空污和氣候專案報告。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，加拿大多倫多人口280萬，和277萬人口的高雄市相當，多倫多的PM2.5年均值5.9微克，高雄19.9微克，高雄約為多倫多的3.4倍。根據加拿大官方報告推估，多倫多每年有1300人因空污早逝，比較推算下來，高雄每年可能有4000人以上因空污早逝，新冠肺炎致死全台為10人，可見空污更需要關注改善。

行政院長蘇貞昌日前回應藻礁爭議，表示中油三接站開發若不順利，勢必要中電南電北送，葉光芃擔心，高雄市長陳其邁是否已在能源轉型的全國性重大議題上提前失聲了？全台各縣市當中總碳排量最高的霾都高雄，是否及時扮演地方領頭羊，自救台灣脫離氣候受害國和加害國？

南部反空污聯盟表示，將於4月4日兒童節於高雄舉辦反空污遊行，邀請全國民眾一同參加。

(中時 )