北市汽車格一位難求 里民憂成「車位孤兒」。（吳康瑋攝）

台北市大同區民權里人口眾多，民眾停車需求量大，但周邊停車空間嚴重不足，平常出入都要跟遊客搶位，里民憂心成為「車位孤兒」，民權里長陳玉女指出，近期接獲里民反應，每天下班回家找車位，耗時耗力，且時常一位難求，希望可以闢建停車空間，讓里民可以輕鬆回家、安心停車。

陳玉女表示，附近雖有三家民營停車場，但收費較高，民眾難以接受，且附近成淵高中雖有地下停車場，可是出入口靠近中山區，離民權里民的生活空間太遠，喊話希望市府可以協助尋找停車空間，也提議可以在雙連國小內，闢建新的地下停車場，不僅可以增加學校停車空間，開放讓里民下班停放，也能滿足在地停車需求，一舉解決汽車族困境。

市議員徐立信指出，提供足夠停車空間給在地市民安心使用本該是政府應當負起的責任，並且不少人下班後，早已全身筋疲力盡，若還要耗費長時間尋找車位，根本變相加班，呼籲市府重視民眾用路權益，除了可建造立體停車塔、地下停車空間，也能與周遭商辦大樓合作，提供民眾在下班時間，方便進入停車，藉此改善民眾遭遇的停車困境。

北市停管處企劃科長楊遠明回應，由於雙連國小近期沒有改建計畫，因此停管處近期將協同里長前往探勘、討論可行性方案，並預計將於周邊區域尋找適合挪作市民停車的空間，暫時解決民眾困難，但針對周邊三個民營停車場太高價的問題，由於該區靠近迪化街、延三街夜市，本身就有遊客停車需求，因此停管處，仍傾向於尋找適合畫設停車格的路段或尋找空閑空間為主。

(中時 )