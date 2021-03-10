日本股市10日幾乎是白忙一場，科技股開盤時兇猛漲勢，後來被投資機構在新舊財年交替之際的持股調整給吃掉。日經225指數收29,036.56點，上漲8.62點，漲幅0.03%。東證股價指數收1,919.74點，上漲2.06點，漲幅0.11%。

由於預期景氣可迅速反彈與企業亮麗財報，日經2月曾漲至30年新高。但在舊財政年度快要結束前，為保有良好操作績效，日本基金經理人也趁機調節已漲多的個股。

IwaiCosmo證券表示，日經這個盤勢完全就是舊財年快要到了的操作模式。退休金與其它基金都在減持手中已反彈一波的個股。預計，三月整個月都是這樣子走，故大盤有下修壓力。

隔夜美債殖利率回檔，科技股暴漲，科技族群為主的那斯達克飆揚約4％，創2020年11月4日以來單日最大漲幅。

發那科(Fanuc)漲3.35％，是日經漲最大的，其次是電話營運商KDDI漲3.44％。晶片測試設備製造商愛德萬測試(Advantest)漲2.34％，索尼漲1.76％。

泰爾茂(Terumo)已開發出一種新的針筒，可以從一小瓶輝瑞新冠疫苗中抽取7個劑量。不過該醫療設備製造廠股價卻由紅翻黑，收跌0.33％。

在東證33個產業分類中，鋼鐵與礦業跌幅最大。JFE控股，神戶製鋼(Kobe Steel)與日本製鐵(Nipon Steel)分別下跌3.4％，3.32％與2.54％。 Uniqlo服飾品牌擁有者迅銷(Fast Retailing)跌2.41％，線上醫療平台M3也跌6.19％。

(時報資訊)