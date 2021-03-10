華南金(2880)旗下華南銀行響應政府新南向政策，擴張海外版圖再傳捷報，泰國曼谷代表人辦事處於今(3月10日)正式揭牌開幕，這是華南銀行繼馬尼拉分行之後，再次將服務據點延伸至新南向的泰國，在地即時掌握泰國經濟成長潛力與商機，更是華南銀行力挺政府新南向政策的具體行動。

華南銀行自1919年成立迄今已逾百年，在銀行成立初期，曾經在新南向地區的海防、西貢、仰光、新加坡及三寶瓏等地設有據點，與東南亞市場有著深遠的歷史淵源與密切的地緣關係。由於泰國天然資源豐富，地理位置優越，為中南半島最重要的物流中心及交通樞紐，加上泰國積極發展經濟，為RCEP(區域全面經濟夥伴關係)成員之一，未來在商業及經濟發展上具有相當的成長空間。截至目前在泰國台商已逾2,000家，近年在新南向政策及美中貿易戰影響下，台商已興起一波赴泰國投資布局的熱潮，華南銀行期盼協助台商一起開發泰國市場，共同參與泰國的經濟成長，發掘新的契機。

近年來，華南銀行憑藉著紮實的法遵文化與風險管理為基礎，除了持續強化主要的獲利引擎企業金融等相關服務，更積極深耕新南向地區等海外市場，並持續拓展海外版圖，整體營運及獲利表現穩健成長。華南銀行目前已經在海外設立了12家分行、1家支行，其中新南向地區就有胡志明市、新加坡、雪梨以及馬尼拉等4家分行，及原有的河內與仰光兩處辦事處，再加上3月10日開幕的曼谷代表人辦事處，在新南向地區就設立了3家辦事處，未來華南銀行將持續布建更完整的海外金融服務網，以滿足客戶各項跨境金融服務需求，成為台商朋友最佳的夥伴，朝向成為亞太地區優質銀行的願景邁進。

(時報資訊)