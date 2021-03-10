工業電腦大廠研華(2395)今日召開法說會，指出智能物聯網服務事業群（SIoT）將是未來重要的營運成長動能。董事長劉克振認為，工業電腦市場很快就會進入智聯網（AIoT）境界，一定會走向共創與生態系發展趨勢，研華願意投資小型同業給予幫助發展。

對於持股15％的大股東華碩宣布入股同業振樺電旗下瑞傳，劉克振認為此舉相當合理，亦代表華碩看好工業電腦產業發展、是件好消息，就財務投資角度而言亦相當不錯，對此樂觀其成，對台灣發展智聯網生態系將有很大幫助，並期盼華碩能多跟研華共創。

劉克振認為，身為PC品牌龍頭廠商的華碩有意參與工業電腦，代表此產業受到普遍看好，是個好消息。華碩聚焦的商業電腦與工業電腦的技術相通、研發差異不大、使用料件相通，本質相同但經營模式不同，將技術跟上游能量藉由另一個法人平台發揮綜效很合理。

劉克振指出，工業電腦市場無論在產業或地區都是高度分散，因此不像手機等其他產業，規模較小的工業電腦廠商仍有利基市場，不會受到大型業者太大衝擊，仍可保持不錯的財務效益，從財務投資而言也相當不錯。

劉克振表示，研華雖算是大型廠商，亦有意願投資小型同業給予幫助，目前已投資艾訊及融程電，經營穩定及績效都不錯，對研華的財務效益很好。而華碩亦是持股研華15％的大股東，期待華碩在物聯網領域也能多跟研華合作共創，特別是在軟體部分。

劉克振認為，工業電腦發展很快就會進入智能物聯境界，屆時一定是共創及上下游分流的生態系發展趨勢，就像手機APP一樣，不可能由一家全包，因此對於華碩投資進入工業電腦領域樂觀其成，認為對台灣發展生態系將有很大幫助。

研華智能物聯網服務事業群（SIoT）副總經理江明志則指出，伴隨產業物聯網應用趨於成熟，智能物聯網服務事業群以逐步成為研華成長的重要引擎，從去年下半年至今的營收成長達15％，動能高於研華其他事業單位平均。

針對長期發展計畫，江明志表示將建立內部系統整合團隊Advantech iCity Services（AiCS），從內外部招聘行業聚焦經營團隊，並配有共用研發平台、業務與行銷資源、系統整合團隊，以快速將各產業專屬方案整合並落地實踐。

江明志指出，AiCS規畫於大中華區以整合服務企業角色結合產業生態體系夥伴，提供一站式服務。在全球市場則以方案服務提供者角色，透過連鎖模式（Franchise）輸出與在地夥伴，以加速完善智聯網生態體系發展。

(時報資訊)