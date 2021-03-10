有「愛美神」封號的香港女星黎姿(已改名馬黎珈而)，以精緻美顏與清純氣質聞名，199年在《倚天屠龍記》中飾演女主角趙敏，水靈嬌俏模樣深植人心，至今仍是眾人公認的「最美趙敏」，她2008年以照顧車禍受傷弟弟為由息影，隔年宣布嫁給富商馬廷強，自此專心於家庭及照顧弟弟的醫美事業，但這些年她仍透過社群分享生活，近日曝光近況，罕見公開3個女兒的正臉照，讓粉絲為之驚喜。

黎姿雖出身電影世家，但在奶奶過世後家道中落，童年家境相當貧困，當時生得相當可愛的她，獲得舞台劇演出機會，酬勞多少補貼了家用，14歲時，在健身會工作的爸爸，將她的照片給來運動的影星看，她因標緻的外型得到演出機會，之後被黃百鳴簽下，開始了長達20年的演藝路，而黎姿也因為進入演藝圈發展，大大改善了家計，也奠定圈內女神不敗地位。

黎姿婚後選擇為家人放下演藝事業，給富豪尪添了3個可愛女兒，但多年來她相當保護孩子們的隱私與生活空間，因此即使經常在社群分享個人生活，卻不怎麼曬孩子的照片，直到近日，黎姿在IG貼出一系列家中相框的照片，除了她與老公外，3個女兒的幼年模樣，也驚喜曝光。

黎姿感性爆發，表示家人生活照是她很喜歡的家居小擺飾，「3小豬自出生到現在的照片成了家𥚃最漂亮的佈置」，非常重視家人的她，連清潔相框都會花心思，每次看到這些記錄著孩子成長的相片，「一方面希望女兒快點長大，但心底𥚃又有點捨不得她們長大得太快。哈哈，我猜這是媽媽們常有的矛盾心情吧！?」，滿滿的母愛，讓網友看了也被感動。

(中時新聞網)