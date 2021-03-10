塑膠射出大廠台翰精密科技（1336）今日公布2021年2月合併營收，達新台幣7,800萬元，累計2021年1至2月合併營收新台幣2.54億元，由於適逢東南亞地區農曆春節長假、工作天數較少，加上目前印表機/事務機客戶因受到部分IC、電子原料等零組件供應短缺的影響，致使客戶對台翰旗下塑膠射出成形產品的拉貨力道減緩，是2月營收較去年同期減少48.62％的主要原因，隨著時序進入3月工作天數恢復下，台翰單月營收表現將有機會逐步回溫。

(工商 )