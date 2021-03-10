2014年創立之今的Cyberbiz，為提升知名度，使更多品牌客戶了解其服務，今(10)日 舉辦記者會，邀請成功輔導的客戶宏亞食品以及FILA前來現身說法。並分享2021年發展目標，期待可以在品牌旗下擁有電商、倉儲、POS等三大支柱的基礎上，協助客戶獲利、合夥夥伴獲利，並且讓台灣更多品牌走向海外市場。

Cyberbiz 執行長蘇基明今日分享到，創立之初即架構了三大旗下服務，也就是品牌官網（EC）、智能POS以及智慧倉儲。品牌官網服務層面，不僅有官網的線上門面，更可協助串接物流，並可依照需求整合超過20種行銷工具；雲端POS則可整合線上、線下庫存，並可同步累積消費紅利，達到OMO（Online merge Offline / Offline merge Online）的目標。智慧倉儲則可呈現即時庫存，達成銷售的最後一哩路。Cyberbiz執行長蘇基明指出，自服務推出自今，已有超過2萬家廠商使用過Cyberbiz的服務。

Cyberbiz 旗下服務。（Cyberbiz 提供）

Cyberbiz 協助客戶數位轉型的策略。（Cyberbiz 提供）

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，消費者購物模式已產生劇烈改變，從線下店面消費轉往電商購物，且這項趨勢大多被認為將是不可逆的，也就是電商驅動的業績將會更為明顯。因此企業若不加速數位轉型，將難以面對未來的挑戰。Cyberbiz 執行長蘇基明指出，談到數位轉型，其中的關鍵就是要透過「數據驅動」。相對於將品牌官網架設在現有的電商平台，無法取得完整的會員資料；Cyberbiz可以協助品牌建立品牌官網，整合線上與線下會員，協助品牌更完整的瞭解到客戶樣貌與消費習慣，並協助善用數據來進行行銷。

Cyberbiz 的客戶：宏亞食品數位營運部經理王眾平（左）與FILA電子商務部副總經理盧冠育現身說法。（黃慧雯攝）

Cyberbiz今日也特別邀請宏亞食品以及FILA前來分享他們使用旗下服務的心得。宏亞食品旗下擁有77乳加巧克力、禮坊、巧克力共和國等品牌。宏亞食品數位營運部經理王眾平分享到，因為消費者的消費習慣，食品業在電商上的成績普遍不是很好，舉77乳加巧克力而言，過往客戶的資料都是掌握在通路上，也很難讓他們藉由對於客戶的了解，進而產生對產品開發的洞察。王眾平分享到Cyberbiz可以整合線上線下會員資料，讓宏亞了解到看見客戶樣貌，進一步可協助舊產品改良與新產品開發。藉由與Cyberbiz合作，掌握會員輪廓後，透過網路行銷，禮坊在今年新年期間，成功帶動舊客戶回頭，營收增加33%；77乳加品牌方面則可透過行銷，讓線上客單價+53%。藉由與Cyberbiz的合作，進一步協助宏亞朝F2C（Factory to Consumer）的目標邁進，直接獲得消費者回饋，成為開拓產品線的重要依據，協助宏亞轉型成為以顧客為中心的品牌。

FILA電子商務部副總經理盧冠育則指出，品牌自2014開始發展電商。因為沒有自己的電商倉儲，2015年起開始在Yahoo奇摩、momo、PChome這三個擁有倉儲服務的電商平台開設品牌店。其中與PChome的合作因為客群不太相符的緣故僅經營一年，目前則維持Yahoo奇摩、momo的線上店，2018年則開始經營自家品牌官網。盧冠育指出，與Cyberbiz之間的合作，至少在三大層面提供了品牌協助，第一：倉儲物流，Cyberbizy在三個月協助完成官網上架、倉庫進倉，並且能進一步省下過往還需要串接庫存系統的費用（Cyberbiz已提供），協助他們進一步將官網、Yahoo奇摩/momo線上店的庫存整合，可及時調整並且快速出貨。第二：協助整合實體店會員。FLIA在台營運十幾年，在2018年與Cyberbiz合作之際約累積8萬會員資料，Cyberbiz協助將網路會員與實體會員融合。再收集這些會員消費習性、輪廓，並利用數位工具在行銷。第三、行銷工具多元：平台提供多樣化行銷工具，還可整合LINE購物等導購平台，提升轉單率，也能串接廣告後台，善用數位行銷工具吸引正確客人。

蘇基明分享到，事實上包含OPPO、正官庄等都是Cyberbiz的客戶。相對於類似服務商91app或是Shopline來說，他指出Cyberbiz不僅可以協助管理會員、更因為整合自建倉儲物流服務，能夠協助FILA進一步整合在不同電商平台與官網的庫存，並可即時調整。他舉例說明，如今在Yahoo奇摩與momo購物網還有官網的庫存都存放在Cyberbiz的倉庫，若其中有一個平台庫存因有行銷活動提前銷售完畢，FILA只要在後台調整，將官網或另一電商平台的庫存轉過來，該平台又可即時進行銷售，不需要像過去一樣還要等候補貨、進倉，錯失商機。

蘇基明指出，未來Cyberbiz將朝向協助用戶獲利、合作夥伴獲利、海外落地等三大目標邁進。當前Cyberbiz持續優化服務，已可提供包含一頁式網路商店、訂閱制功能（例如每月定期送米）等服務，並目標協助客戶將服務變票券，舉凡是老師、提供修繕服務者、餐券、課程、顧問服務都可以成為銷售內容，讓人人都可經營品牌。第二，Cyberbiz很早就推出App Store，要建構一個生態圈來與合作夥伴共榮互利，當前已經提供直播購物、聯盟行銷、自動導流、EDM、LINE Pay、街口支付等各項服務，讓客戶可以選擇；第三，因為海外市場廣大，今年度將協助客戶走向海外，第一站市場鎖定美國，與跨境電商不同的是，將會串接當地金流與物流業者，協助解決關稅、海空運時間，透過優化消費者的購物體驗來提升品牌競爭力。蘇基明特別提到，台灣有許多製造業都是隱形冠軍，期待透過走向海外的佈局，協助他們不僅能數位轉型，還能帶領品牌把東西賣到全世界。

(科技)