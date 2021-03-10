部立嘉義醫院院長黃元德（左三）、頭港里長游啟明（左二）共推社區失智關懷服務。（嘉義市政府提供）

衛福部嘉義醫院與嘉義市頭港里合作開辦「嘉憶小站」失智照顧據點10日揭牌，據點的四周是每年花海節種花的農田，成為全市首座設在田中央的失智社區服務據點，周一至周四全天候服務，未來規畫有園藝治療的特色課程。

嘉義市副市長陳淑慧表示，嘉義市是全台灣最早推動高齡友善城市的首善之都，特別照護社區失智及失能長者，將預防保健服務帶入社區，市府與部立嘉義醫院共同推動各項促進健康的政策，以打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的城市。

部嘉醫院院長黃元德表示，長照2.0是現階段台灣重要的福利政策之一，嘉義醫院秉持公醫的使命，深入社區積極拓展長照服務，提供長照諮詢窗口、舒適的照顧環境，也結合醫院提供專業治療和補充性的服務，還有針對個案及家庭照顧者也有多元化的服務。

嘉義市頭港里長游啟明表示，頭港里位於嘉義市西南郊區，四周多是農地的田園景觀，此次與部嘉醫院合作開辦失智服務據點，周一至周四全天候服務，讓長者在田中央的「嘉憶小站」參與延緩失智的課程及活動，能促進長者樂活。

嘉義市長期照顧管理中心行政專員林奕帆說，嘉義市目前有2個共照中心、7個失智服務據點，提供失智不同階段所需的照顧與醫療照護之諮詢、服務、協調、轉介與追蹤，2020年共照中心服務1092人、7個據點服務122人。

(中時 )