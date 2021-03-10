「抱怨我有一個很白爛又不要臉，卻住在同一個屋簷下的親哥哥！」一名女網友抱怨，哥哥已經30歲，但還一事無成住在家裡，衛生習慣超差，個性又相當糟糕，不僅會偷用她在浴室的除毛刀，更使用她的毛巾來擦臉，留了鼻屎在上面，加上各種超差的習慣，讓原PO真的快崩潰，怒轟哥哥真的沒有羞恥心。

女網友昨(9日)在臉書社團爆怨公社上發文表示，哥哥現年已30歲，但是生活習慣超差，「長到三十幾歲，還不知道，不是他的東西不要隨便亂動！」怒控哥哥會偷用她放在浴室的除毛刀、毛巾，還在上頭留下了鬍渣、鼻屎，一氣之下她去買了櫃子固定在牆上，將個人物品鎖起來。

沒想到哥哥竟將菸蒂放在櫃子上頭，將櫃子燒出一個焦黑痕跡，讓原PO徹底爆炸，「我真的氣到不行，今天直接叫他賠我櫃子錢，他還很大聲的說，不給人家用的東西拿進房間，不要放浴室！」哥哥隨意破壞自己物品，還不講道裡反過來罵她，讓原PO怒批哥哥完全沒有羞恥心，「有沒有人可以教我怎麼治這種極度沒羞恥心的人？」

刷新三觀的貼文發出後，不少網友搖頭心疼原PO，「衛生習慣不佳真的會讓人很崩潰」、「在毛巾裡面灑一點白胡椒」、「不要臉，天下無敵」、「拿他牙刷刷馬桶」，此外，不少網友建議原PO可以搬出去，「真的只有搬出去，這種死皮賴臉的人是沒救的」、「無法改善不如搬出去，自由的空氣在等著你」、「被家人寵壞了，可以的話自己搬走吧」。

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(中時新聞網)