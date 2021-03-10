以「顏控」為主題概念的 新竹市光復設計群第17屆成果展，即日起在新竹市文化中心展出。（陳育賢攝）

以「顏控」為主題概念的 新竹市光復設計群第17屆成果展，即日起在新竹市文化中心展出。（陳育賢攝）

新竹市光復設計群第17屆成果展，以「顏控」為主題概念，學生們為設計是產品本質及外觀呈現的行動思維，因此運用設計的手法、配色來裝扮優異的產品本質，希望讓商品達到有競爭力、有軟實力的高顏值境界，以「顏」來「控」制別人對作品的第1印象。

光復高中表示，此次成果展包含廣告設計、多媒體設計、室內設計3個科學生所精心設計的創意作品，共有22組展出作品，區分3大指標，以視覺設計、多媒體動畫與電影、家具設計3個方向為主。

另，在專題製作課程中，重視學生創思、團隊合作、設計執行、提報展演等綜合能力指標。

光復指出，形象與視覺設計類共有7組，作品多元而富巧思，包括有此屆成果展主題「顏控」的整體視覺形象規畫，還有連結台灣新舊文化古色古香的文創商品、傳承茶文化的東方美人茶包裝設計。

另有提倡環保概念的減塑商品設計、優美而富詩意尋求自我內心的圖畫創作商品，還有以新竹城隍廟為主題令人肅然起敬的文創商品設計。

多媒體動畫及微電影類也有7組作品參展，內容以探討社會議題為主，例如有描述因網路發達缺乏愛與關懷的人際議題、思覺失調犯罪與死刑的探討，還有追求幸福與認同的婚姻平權議題以及關懷流浪動物收養的議題，還有尋求自我角色認同的電玩遊戲設計。

家具設計類則有8組，包括有以中國傳統四色牌、麻將為概念發想的組合櫃、以原住民圖騰概念發想的椅子設計、強調傳統木工卡榫技法的桌椅設計、線立體構成的編織椅、提倡環保訴求的桌子產品等。

此次畢業展活動自即日起至14日在新竹市文化局演藝廳盛大展出，並藉由此次活動，將光復中學設計群第17屆畢業班，對生活的態度與創意傳達給全校師生及社會大眾。

(中時 )