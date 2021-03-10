網路家庭（8044）公告2月營收達新台幣35.55億元，年增0.98％，月減14.4％，寫歷史同期新高紀錄。網家表示，營收成長主要來自旗下PChome 24h購物的消費動能，雖2月工作天數僅16日，但仍維持銷售動能，帶動春節前年貨採購潮爆發，而年後健身商機及開工開學季亦擁有市場高檔水位，也挹注銷售能量。

網家今年前兩個月營收累計共77.11億元，較去年同期成長8％，網家表示，今年以來，宅經濟帶來的效益持續推升業績能量，旗下PChome 24h購物針對遠距教學、在家辦公等商品強化商品力，並以筆記型電腦、桌上型電腦、手機、電玩等類別最受到消費者歡迎，買氣湧現。其中，筆電成長動能強勁，由以14吋之輕薄款式為市場採購趨勢，商用筆電亦相當受上班族青睞。近期推出不少聯名、美型、繽紛新品3C，銷量也有好表現。

此外，因不少消費者年後回歸外宿生活，刺激日用品、廚房家電、掃除家電及空氣清淨機銷量成長；年後運動風潮帶動居家健身用品銷量增加，家用跑步機、可調式啞鈴、按摩槍等亦為暢銷單品。

展望三月，網家響應政府政策，拉抬國內農產品買氣，旗下PChome 24h購物成立「鳳梨專區」，精選鳳梨農特產品及食品力挺果農，增添營運能量。此外，3月專注女性購物需求，則推出「WOWMAN DAY」購物節，針對3C家電、美妝時尚、生活日用、婦幼母嬰等商品推出優惠，全面搶攻消費商機。

(工商 )