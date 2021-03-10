隨著報稅季來臨，中國大陸於2021年2月8日頒布《關於辦理2020年度個人所得稅綜合所得匯算清繳事項的公告》（2號公告），規定自3/1起至6/30前，納稅義務人須針對在2020年取得之「工資薪金、勞務報酬、稿酬及特許權使用費」四項所得，完成匯算清繳的申報作業。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷10日提醒，在中國大陸之台幹及高階經理人，應確認納稅人的權利義務，做好匯算清繳之工作，以維護自身的涉稅信用紀錄。

此外，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師林淑怡表示，中國大陸透過完善個人所得稅法規範與申報機制，正逐步落實其「十四五規劃」中的「加強個人所得稅稅收徵管」的目的。

勤業眾信建議，台幹應先檢視自己是否在2020年度於中國大陸境內居住累計滿183天，成為中國大陸稅收居民，方須進行年度匯算清繳，享受各項專項扣除及附加扣除優惠。

2020年部分台商因為疫情回台，在中國大陸的天數可能較以往少，應實際評估是否有符合稅收居民條件。若不具中國大陸稅收居民條件的台籍人員，則可依來源所得按月分次扣繳。

此外，在2020年取得的全年一次性獎金仍可適用特殊優惠計稅方式，不併入當年度綜合所得。若該優惠未在每月預繳稅款使用，則可透過年度匯算清繳時重新計算，並申請退稅。

「2號公告」已簡化年度匯算清繳的作業方式，僅補稅金額超過人民幣400元或欲申請退稅二情況，才須辦理匯算清繳。若台幹選擇透過聘僱單位代為申報作業，應於4月30日前，以書面或電子方式向公司確認，並主動提供相關報稅資料，進行後續匯算清繳程序；如若在各月預扣預繳時未能及時提出憑證進行抵扣者，也可以在年度匯算清繳中一併辦理補充扣除。

勤業眾信認為，台幹應至少妥善保管5年內的個人所得稅申報紀錄及繳稅憑證，以維護自身權益。

(工商 )