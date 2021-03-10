「愛的迫降CP」玄彬、孫藝真今年初被《Dispatch》爆料兩人假戲真做，密戀數個月，消息傳開後，兩人終於大方認戀，最近玄彬被問感情現狀，他低調回應：「努力守護中」，而孫藝真這方則被網友發現在網上有求必應，只要網友發玄彬的圖文，就會引來孫藝真按讚，還有網友統計她曾一次按了80多個讚，相當親民可愛。

玄彬、孫藝真前幾年就因常合作傳擦出愛火，兩人還被拍到愛相隨在美國逛超市，但當事人說是和一群朋友聚會，否認密戀，兩人去年拍《愛的迫降》又傳出假戲真做，但玄彬透過公司始終不認，強調只是同事關係，直到今年元旦被《Dispatch》報導兩人戲終情未散，依舊常相約打高爾夫球，兩人才認了熱戀中。

網友發現孫藝真一直在IG按讚跟玄彬有關發文。（圖／翻攝自哎一股清流微博）

孫藝真當時發文，語氣害羞說：「感謝能遇到這麼好的人，我會繼續讓美麗的愛延續下去」，更用了可愛的顏文字，支支吾吾表示：「就變成現在這樣了」。媒體隨後爆出玄彬似乎有意成家立業，買了超大坪數、隱密度高的新房，砸了48億韓元（約1.2億台幣），但玄彬公司否認，稱：「不是新婚房」。

網友爆料孫藝真某次一次按了80多張讚。（圖／翻攝自哎一股清流微博）

而孫藝真先前就傳出按讚了不少IG上有關玄彬的照片，最近網友還傳出只要發玄彬照片點名孫藝真，就有望得到女神按讚，網友收集了不少截圖，其中包括玄彬流淚圖，上面寫上：「藝真拜託按我讚」，還有玄彬一臉厭世表情，圖上打字：「當別人都得到藝真的讚，而我沒有的時候」，果然後來都一一得到孫藝真點讚，其他網友笑說：「下步唯有催婚」、「歐尼：累死了」、「孫仙真的很開心」、「嗚嗚嗚嗚真好啊，是真的很愛他」、「這就是戀愛的女人嗎」。

(中時新聞網)