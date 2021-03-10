太平農會與太平區公所10日前進頭頭汴坑枇杷產區宣告「太平枇杷開賣了」。（馮惠宜攝）

台中太平地區為全台最大的枇杷產區，年產值破2億元，值得一提的是太平枇杷透過市府與農會合作「枇杷節」聯合行銷年年供不應求，時值枇杷收成期，台中市太平區農會與區公所10日前進產品果園正式對外宣告「太平枇杷開賣！」，農會總幹事余文欽說，今年採果體驗、果樹認養活動已被秒殺，農遊巴士報名也超過5成，呼籲民眾報名從速。

在一片鳯梨外銷受阻、高麗菜價格崩盤的農產品噩耗中，台中太平地區的枇杷也進入收成期，太平區枇杷年年透過「太平枇杷節」行銷，加上近年廣為在網路宣傳，農會設枇杷購買專線等多元管道行銷，幾乎年年供不應求，沒有剩餘產量可外銷；余文欽指出，今年3月15日起接受網路訂單，民眾可上「太平枇杷節」查詢、訂購。

值得一提的是，因疫情關係國旅大爆發，太平農會也與民間旅行業者合作在頭汴坑休閒農業區規劃3月13日至4月11日「枇杷採果體驗」、「枇杷果樹認養」活動，但一推出即已被秒殺，而旅行社規畫「枇杷嘉年華」農遊巴士也是報名熱烈，也有5車成團，所剩名額有限，余文欽提醒要參加民眾請盡早報名。

太平區長許貴芳表示，太平區頭汴坑現今種植約258公頃，為全台重要產區。區公所及農會自92年起至今辦理「太平枇杷節」有19屆之久，吸引全國民眾至太平區旅遊，109年總計全區枇杷園總收益約達2億2千5百萬元，也是太平區最重要的農業產業文化活動。

許貴芳也說，「枇杷嘉年華」農遊巴士串連太平買菸場、太平古農莊、百年老樟樹、廣興宮…等網紅拍照打卡景點，民眾可透過休閒旅遊品嚐太平枇杷，更體驗太平知性之美。

(中時 )