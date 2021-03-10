momo富邦媒(8454)2月合併營收55.04億元，年增11.13%，為歷年同月新高，富邦媒表示，3月鎖定「她經濟」衝買氣，包括：momo《38女王節》等，希望能推升3月業績。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2月雖逢農曆春節假期，單月合併營收仍繳出55.04億元，再創歷年同月新高，累計1至2月合併營收122.5億元，較去年同期成長約24%，突破百億元大關，再創歷年同期新高。

富邦媒表示，根據往年經驗農曆春節假期為全年對業績影響較大的節慶，但隨著網購習性逐漸成熟，加上momo春節不打烊服務、AI大數據預測商品預先備貨，以及全台倉庫與物流服務的支援，110年網路購物於農曆春節7天假期較109年1月農曆春節假期業績成長約為25%，年節過後隨即迎來開工開學商機，以及對健身需求的提升，也為2月營收成長添柴火。

就各業務來看，2月網路購物業績突破50億元，年增14%，再攀歷年同月新高，業績佔比為92.5%；行動購物業績較去年同月成長23.8%，在網購業績佔比約達76.8%；五大品類成長幅度以流行精品，年成長26.4%、3C家電年成長20.7%、健康休閒年成長19.7%居前三名。

展望3月，富邦媒鎖定「她經濟」續衝買氣，推出包括：momo《38女王節》等活動，精選各式「神隊友商品」，希望能挹注3月業績。

(時報資訊)