記憶體模組廠宇瞻(8271)總經理張家騉表示，工控及消費型需求均回溫，帶動平均銷售單價(ASP)上漲，但目前DRAM供貨緊張，NAND Flash也將開始往上漲，使得市場今年可能如同去年一樣變化很快。

宇瞻今日於證交所舉行法說會，總經理張家騉表示，2021年因為後疫情時代加速如5G、無接觸與雲端應用，導致整體需求回溫，加上供應鏈產能不足，短期趨勢將有助於記憶體產業發展。

張家騉指出，整體市場需求回溫，產能不足。在DRAM方面，去年因防疫，居家上班帶動的需求延續，今年chromebook、NB需求續強，加上智慧型手機、消費型電子，以及伺服器需求看回溫，配合5G、IOT的發展，目前DRAM市況非常緊張。今年全年短缺可望確立。

在NAND Flash方面，也比預期提前漲價。原本預期第一季供過於求，但新款的筆電、平板以及伺服器、遊戲機、5G手機需求帶動，加上美國德州爆風雪衝擊，控制器缺貨，使得第一季提前止跌，因提前拉貨的效應，第二季價格看漲，第三季可能造成缺貨。

宇瞻目前整體庫存17億元，其中DRAM備貨之庫存較高。DRAM占營收比重約四成，NAND Flash占比約六成。另外。宇瞻以工控應用為最多，占營收比重60~65%，消費應用占比為30~35%，近來並積極發展智慧應用。

宇瞻總經理張家騉表示，目前來看，工控及消費型需求均回溫，被客戶追著跑，但DRAM漲不停且缺貨，成本一直墊高造成隱憂，今年3月、8月可能如同去年一般，有很大的變化。目前公司的工控的訂單能見度至4、5月，消費型業務以周定價，呈現緩漲，是否剛性需求未能確定。

宇瞻去年受疫情影響，業績下滑，每股淨利2.88元，比前年的3.73元高點滑落，公司維持高配息政策，去年度擬每股配息2.02元。

宇瞻2020年營收71.52億元，比前一年的74.85億元減約4.45%；毛利率15.74%，下滑2.97個百分點；歸屬於母公司業主淨利約2.9億元，年減22.87%，基本每股盈餘2.88元。公司董事會通過，去年度擬以盈餘分配現金股利2.02元，配發率達7成。

宇瞻總經理張家騉也談到，後疫情時代除掌握趨勢需求商機，公司更將聚焦三大面向：專注重點領域、佈局未來技術與營運數位轉型發展營運動能；同時呼應國際經濟環境對ESG(環境、社會、公司治理)的重視，宇瞻率先揭露ESG政策，以長遠發展為目標，朝永續企業邁進。

張家騉表示，2021年因為後疫情時代加速如5G、無接觸與雲端應用，導致整體需求回溫，加上供應鏈產能不足，短期趨勢將有助於記憶體產業發展；但對宇瞻來說，因應「專注價值提升．共創服務加值」的主軸而延伸的三大營運動能，才是穩健經營的長久之道。

(時報資訊)