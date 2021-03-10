澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周三駁斥有關於升息的市場傳言，他表示，儘管目前澳洲經濟距離疫前水準僅一步之遙，但至少要到2024年才能達到充分就業與通膨目標。

澳洲上季（2020年10～12月）經濟季增3.1%，不僅遠超出市場預期的季增2.3%，亦創下史上最強勁的季增長。其就業穩健成長，且零售銷售亦保持強勁的動能。

洛威周三在發表演說時表示，這些優於預期的結果是非常樂見的消息，但他們並未扭轉一個事實，那就是我們仍有一段長路要走，澳洲經濟距離全力運轉仍然遙遠。

基於強勁的經濟數據，以及新冠肺炎疫苗成功普及的樂觀情緒，近來金融市場已開始押注主要央行將在明年與2023年調升利率，這樣的預期導致債市遭到拋售、帶動債券殖利率飆升。

洛威在演說重申，只要有其必要，澳洲央行將致力維持「激勵性的貨幣環境」。他表示，澳洲的核心通膨率至少在未來兩年都無法達到央行設定之介於2～3%的目標區間。目前澳洲的核心通膨率為1.25%。他並表示，決策理事會將維持現金利率於0.1%不變，直到實質通膨不僅達到目標，且「持續」維持在目標區間內。

(時報資訊)