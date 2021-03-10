中國黑龍江省的哈爾濱極地一家新的酒店即將開業，客人可以在房間裡24小時舒適地觀看北極熊，但這項活動被動保人士大力抨擊。

根據《太陽報》報導，被稱為世界上第一間有這種活動的酒店，本週將在中國東北黑龍江省的哈爾濱極地，正式向旅客敞開大門。這家耗資1100萬英鎊（約4億新台幣）的酒店被宣傳為提供「24小時與北極熊為鄰」的非凡體驗。

哈爾濱一家酒店推出與北極熊共眠的活動，遭到動保人士大力抨擊。

整間酒店內共配備了33塊鋼化玻璃，分佈在酒店的所有功能區，旅客在任何一個房間都可以透過玻璃看到北極熊，觀察北極熊的日常生活，但動物權益活動人士呼籲客人遠離該間酒店。

「善待動物組織」（Peoplefor the Ethical Treatment of Animals，PETA）亞洲區副總裁貝克（JasonBaker）說，「PETA敦促顧客遠離這家酒店，以及其他任何從動物的痛苦中獲利的機構」。他表示，北極熊每天在大自然中活動長達18小時，漫遊的家園範圍可達數千英里，牠們在那裡享受真實的生活，北極熊屬於北極，而不是動物園或水族館的玻璃箱，當然也不是酒店。」

哈爾濱一家酒店推出與北極熊共眠的活動，遭到動保人士大力抨擊。

貝克表示，「貪婪的、剝削性的水族館行業，在現今這個動物保護意識越來越強烈的世界中是不合適的，它建立在聰明的、社會性的生物的痛苦之上，牠們被剝奪了一切自然的和重要的東西。」

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(中時新聞網)