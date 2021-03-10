寵物溝通師職人劇《都嘛是你的毛》由蔡凡熙、魏蔓等主演，10日釋出「案例篇」預告，蔡凡熙飾演寵物溝通師「陸鈞翔」與主子胖橘貓「等等」，共同解決毛小孩與主人相處中遇到的各種疑難雜症。蔡凡熙戲裡常和「等等」打鬧，其中一段與客戶溝通過程，「等等」在旁「喵」個不停，蔡凡熙想制止，反到被在廚房的「等等」弄的滿頭麵粉、貓抓痕。蔡凡熙為戲扮醜，他笑說「被鋪滿麵粉很黏、有點噁，但畫面效果挺可愛」。

蔡凡熙拍戲前與胖橘貓「等等」住一起培養感情，他分享「等等」第一天很害羞，「我邀牠一起睡，牠一直躲在房間的沙發下，當我睡著的時候，竟然跑來踩我的頭，我完全被牠的可愛融化。」而胖橘貓「等等」的主人、知名Youtuber夫夫之道心情完全相反，感覺孩子去別人家作客，回家沒聽到喵喵叫、沒有蹭腳，會有點失落。蔡凡熙透露因為「等等」乖又可愛，不想讓牠回家想成為貓奴。

「等等」本名是是夫夫之道的寶貝貓咪「七七」，這次是「七七」戲劇初體驗，先前多次出現在夫夫之道的影片中，夫夫之道說：「七七很會做公關，試鏡當天就把所有劇組跟演員的腳都蹭了一次，自己打好關係。」親人個性被劇組相中邀約出演。而劇組有動物溝通師春花媽陪伴，加上很喜歡蔡凡熙、魏蔓等演員，劇組也很疼愛毛小孩的原因，讓主人放心交託演出。

橘貓「七七」不怕人的個性以及好相處，讓劇組決定邀請牠演出蔡凡熙的好夥伴「等等」。（七十六号原子提供）

蔡凡熙被在廚房的胖橘貓等等鬧得滿頭麵粉與貓抓痕。（七十六号原子提供）

知名Youtuber夫夫之道（左）陪伴寶貝貓咪七七的戲劇初體驗。（七十六号原子提供）

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