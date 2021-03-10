邱姓飼主表示，飼養這對鸚鵡時，並不知道牠們有「拆家」和「翹家」的興趣，家中補好的木板都被一再咬壞。（蔡旻妤攝）

台東1名邱姓飼主養了1對非洲灰鸚鵡，竟天天上演脫逃記，有次飼主回家發現2隻鸚鵡竟啄破木板「翹家成功」，所幸鳥籠外還有1道未拉開的鐵門，不然鸚鵡早就不見了！

以鳥喙破壞木板隔間，挖破1個大洞後，竟又從另1處挖洞跑出來，屋內隨處可見木板修補的痕跡。飼主邱先生無奈表示，飼養鸚鵡近2年來，不是沒有給牠們玩具咬，對牠們也疼愛有加，怎麼整天就只想要逃家？

邱先生說，第一次發現，是日前回家時怎麼不見「鳥影」？尋找後發現牠們熱愛在牆壁鑿洞、玩起躲貓貓；又過一陣子後，他驚覺事態嚴重，每天下班回家還得繼續「加班」，將遭啃咬的破洞處補上木板，但不一會兒功夫又被咬破了，而且咬得更大洞！他苦笑說，還好鳥籠外還有1道鐵門，最近工作太忙碌，暫時無暇管牠們了。

邱姓飼主表示，飼養這對鸚鵡時，並不知道牠們有「拆家」和「翹家」的興趣，家中補好的木板都被一再咬壞。（蔡旻妤攝）

邱姓飼主表示，飼養這對鸚鵡時，並不知道牠們有「拆家」和「翹家」的興趣，家中補好的木板都被一再咬壞。（蔡旻妤攝）

有趣的是，除了基本的「哈囉、你好」招呼用語外，打算教牠們練習「小白兔」時，怎料牠們竟念成「小白目」，讓在場所有親朋好友都笑翻了！此外，飼主原以為牠們是1公1母，於是取名「阿醜」、「阿花」把牠們送作堆，長大之後卻發現兩隻都是公的，只好打消念頭。現在家中又添1名新成員，取名為「小力」，希望可以小力且溫柔地善待他辛苦補好的牆壁。

據愛鳥人士表示，由於鸚鵡鳥喙堅硬、咬合力大，搭配靈活的足趾，拆毀籠舍可說是鸚鵡飼主的日常。非洲灰鸚鵡具有極強的語言模仿能力，幼鳥甚至在羽毛長成以前就可以學會說話，是公認最聰明的鳥類之一，約有2到7歲人類的智商、2歲小孩的情感。

(中時 )