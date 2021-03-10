李元玲鏡頭前情緒失控。(影／取自FaceTalk 正面交鋒YouTube，李元玲暴走從18:30開始)

來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲，不僅擁有亮麗外型、魔鬼身材，還有一手好琴藝，在網路上人氣相當高，近日受邀上直播節目，卻因突然被cue現場彈琴，被網友批評彈得差，讓她當場情緒失控，更怒氣沖沖走出鏡頭外。

李元玲近日受邀上網路節目《正面交鋒》直播訪問，原本只是輕鬆閒聊，主持人突然要求李元玲現場彈一段，但表現不如預期的她，立刻被網友留言指責彈錯了，還有人表示「一個人如果喜歡音樂，很容易融入歌曲、樂器或任何音樂中，但她似乎對這些沒有興趣」。

李元玲鏡頭前情緒失控。(圖／翻攝自東網)

這讓李元玲當場暴走，指著鏡頭開譙「全部人在罵我，我不是上來被人罵的」，並表示沒有人跟她說要彈琴，她也沒準備，更語帶哽咽說：「我不是歌手，不是每個鋼琴家坐下就會彈，我也要練習的啊，既然這樣，我坐在這裡幹什麼？我離開就好」，說完就怒氣沖沖離場，就算之後沒再入鏡，也能聽到她持續在罵。

李元玲事後發文解釋，當初《正面交鋒》是邀請她去採訪，和主持人聊個天交朋友，所以即使最近被家裡的事困擾，加上還有很多工作要忙，她仍答應參與，但到現場才知道是Live，而且突然要他表演一段。

她表示已經拒絕了，但對方用Live的壓力逼她隨便表演一首，但即使是幫朋友伴奏，她也需要一天時間練習，畢竟她不熟流行樂，加上沒有事先彩排，最後成果一蹋糊塗，她也遭受網友批評與謾罵。

「那一瞬間不知道怎麼的，我就失控了，我平時都不這樣，是累積了很多年的霸凌與委屈一下崩塌了」，她也為自己的情緒失控道歉，「我也感到很後悔這麼失控，因為我是個普通人類，有血有肉有淚，容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天」。

之後她又再次發文道歉，表示自己情商需改進，「當初就應該為我莫名遭攻擊忍聲吞氣，含笑帶過」，但她也再次聲明，每個人都有自己音樂種類的興趣，「別把你們的興趣綁架在別人身上」。

(中時新聞網)