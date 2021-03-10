工業物聯網龍頭研華（2395）接單動能自去年第4季開始回升，今年首季持續增溫，加上1、2月出貨天數減少，接單／出貨（B/B Ratio）比值擴大為1.52，預計接單年增率可達50％，研華董座劉克振直言「接單力道史無前例強勁」，目前公司也啟動加班因應客戶需求。

研華10日舉辦法說會，研華嵌入式物聯網事業群總經理張家豪表示，研華自去年第四季接單開始回溫，領先出貨達20％，今年前兩月持續增溫，加上出貨天數減少，接單／出貨（B/B Ratio）比值擴大為1.52，首季接單預計年增率可達50％，營收年增可望達2成水準。

在接單動能看好情況下，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，預估今年首季營收將落在4.3億～4.5億美元區間、毛利率為38％～40％，營業利益率則於16％～18％之間。

劉克振認為，今年第一季接單是史無前例強勁，分析其原因，除了部分受惠需求回溫之外，應該也有客戶提前下單，並考慮缺料問題，加上去年基期相對較低所致。從產業端來看，已見到各種終端應用開始「熱鬧」，工業物聯網成長趨勢不變，若缺料狀況下半年能陸續緩解，對全年展望傾向樂觀看待。

此外，研華表示，目前公司產能足以因應客戶需求，首季接單強勁，包括中國大陸及台灣兩大生產基地都有啟動加班機制，積極加大出貨能量。料源部分，也要求供應商提前保留產能備料，同時已進行在市場掃料、調料等措施，滿足急單需求，並導入交期短替代料；產品部門則更換替代料件，盡速送客戶認證同意。

(工商 )