大陸全國政協第十三屆四次會議下午在北京閉幕，大陸國家主席習近平等國家和黨的領導人都有出席。會議表決通過全國政協常委會工作報告及政治決議等，其中提到要加強同港澳、台灣同胞及海外僑胞連繫，堅定支持全面落實愛國者治港原則，推進一國兩制實踐行穩致遠，並堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏止台獨分裂活動。
大會還表決通過會議的提案審查情況報告，其中提到許多委員就加強國防及軍隊建設、全面落實愛國者治港原則等提出意見及建議。
(中時 )
大陸全國政協第十三屆四次會議下午在北京閉幕，大陸國家主席習近平等國家和黨的領導人都有出席。會議表決通過全國政協常委會工作報告及政治決議等，其中提到要加強同港澳、台灣同胞及海外僑胞連繫，堅定支持全面落實愛國者治港原則，推進一國兩制實踐行穩致遠，並堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏止台獨分裂活動。
大會還表決通過會議的提案審查情況報告，其中提到許多委員就加強國防及軍隊建設、全面落實愛國者治港原則等提出意見及建議。
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