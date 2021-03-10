新冠疫苗率續抵台，醫護人員將優先施打，但一般民眾對疫苗仍有疑慮，新北市長侯友宜10日說，中央與地方首長應以身作則帶頭施打，台南市長黃偉哲對此表示，從公共衛生專業的角度，他認為施打疫苗沒有問題，如果首長先打民眾才沒有疑慮，他也願意，但應該由中央疫情指揮中心來決定。

侯友宜說，新北市施打疫苗順序以中央政策為主，醫護人員最大優先，若政府採購的疫苗不能消除民眾疑慮，中央和地方首長應該以身作則帶頭施打，安頓民心。

台南市長黃偉哲下午被問到是否願意帶頭施打，他回應說，其實就如同中央政府所說的，尊重民眾的意願，但是要相信專業，黃偉哲說，他覺得很奇怪，沒有疫苗的時候大家在抱怨，疫苗到了後有些人又不打，符合資格的人想打就打，不想打的也尊重，黃偉哲表示，從公共衛生專業的角度，他認為施打疫苗沒有問題，如果大家認為首長先打大家才打，那他也願意，但要看中央疫情指揮中心決定。

(中時 )