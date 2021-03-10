美國科技股絕地反攻，3月9日強勁反彈，由FAANG尖牙股及費城半導體領漲，3月1日在台掛牌追蹤相關指數的美股ETF也出現亮麗漲勢。原型股票ETF漲幅排名第一的統一FANG+ETF（00757）勁揚4.8%，其次為國泰費城半導體ETF（00830）漲幅3.47%。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰說明，尖牙指數與ARK同樣鎖定創新科技主題，不同的是，尖牙指數成份股只選市值高、流動佳，進入成長期的大型龍頭股，整體而言，股價穩定度會好於中小型股；而ARK布局雖然也有龍頭公司，但更偏重萌芽期的中小型公司，BETA值會偏高。

袁永騰指出，這波美國科技股的修正已差不多告一段落，近期全球資本市場正在經歷各類資產重新調整布局的過程，主要基調是，低利環境下，資金一路小跑步前進風險性資產，以尋求更高的報酬，近期的波動是正常現象，無礙美股多頭走勢。

值得注意的是，台灣小資族超聰明，已經掌握到如何趁打折買好東西的節奏。對照統一FANG+ETF（00757）近十日盤中零股成交量與當天漲跌幅，只要當天股價跌超過3%，盤中零股成交量就會超過5萬股，例如2月26日、3月4日、3月9日都是如此。對長線存股族來說，每次買進成本都比別人便宜一點，長期累積就能擴大報酬率；短線操作者如果在3月9日勇敢買進，短短一天就收穫4.8%漲幅。

看好創新科技的散戶投資人來說，最關心的就是女股神方舟投資動向，近月來這一波美國科技股修正，方舟旗鑑基金創新科技ETF（ARKK）自2月12日高點下跌至3月8日低點，跌幅高達30%，儘管3月9日大幅反彈10.42%，但在多頭行情過程的驚人修正幅度與超高波動度，也考驗投資人的心臟強度。

(時報資訊)