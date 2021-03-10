國民黨中央。（趙婉淳攝）

國民黨昨赴中選會遞交「反萊豬」與「公投綁大選」雙公投第二階段連署書，民進黨批評，黨主席江啟臣為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作。對此，國民黨發言人江怡臻表示，這樣的說法，擺明是不把數十萬位的公投連署人放在眼裡，想要經由批評公投制度，簡化、壓縮與扭曲公共政策的討論空間，「雙標政黨」儼然成為民進黨的代名詞。

江怡臻強調，昨天江啟臣領銜送交百萬份的公投連署書至中選會，便是要清楚地告訴蔡政府，不要再忽視民意，不要為了自身的政治利益做出對不起人民的事情。

江怡臻痛批，民進黨不但沒有好好檢討，反而在近期透過批評國民黨內部民調以及詆毀江主席的方式，試圖去掩蓋公投所引起的民怨和聲量，這樣的行為根本是舉起槍桿胡亂掃射，以為破壞一切就能粉飾太平。

江怡臻指出，面臨在野黨的質疑，民進黨東扯西扯就是不願意正面回應人民的訴求，甚至再次拿出「國家主權問題」以及「國民黨內部事務」來當作攻擊國民黨的武器。她認為，當民進黨拿出國家意識等泱泱大論之時，大家就知道民進黨急了，不斷露出那蠻橫兇惡的本性，將攻擊民意視為穩固政權的手段，請民進黨不要瘋狂亂咬。

江怡臻表示，不論是「萊豬」或是「藻礁」議題，都可以看出民進黨是在打模糊仗，始終不願意承認施政的失敗，「雙標政黨」儼然成了民進黨的代名詞，請民進黨做好執政黨的本分，多多關心國家、經濟、食安、環境，勇於承認錯誤，勝過無止盡的硬凹與狡辯。

(中時 )