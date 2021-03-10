Xpark「癒見水母」有許多呈現半透明、圓弧形細長腳的療癒水母。（黃采薇攝）

Xpark超大型魚缸裡多種魚群嬉戲悠游，看起來頗為壯觀。（黃采薇攝）

桃園青埔商圈近期成為熱門旅遊景點，旅遊電商易飛網今（10日）宣布攜手桃園捷運公司與Xpark推出「2021台北青埔暢遊套票」，套票內含機捷Xpark聯名版一日票，及全台首發Xpark免預約快速通關門票，規畫一趟說走就走的一日輕旅行。

近期隨著疫情趨緩，易飛網觀察，民眾赴桃旅遊意願再度攀升，包括青埔商圈、桃園捷運沿線的新興景點及在地人氣美食等，具閩南、客家、原住民及新移民等多元族群的文化底蘊，更使其成為台灣極富亮點的城市之一，加上桃園捷運串起便捷的交通網絡，都是吸引民眾前往的極大誘因。

易飛網說明，為讓中南部、東部及離島民眾能輕鬆前往青埔商圈旅遊，本次亦特別與台北、桃園5星飯店及精選飯店合作，推出3666元起的雙人套票，內含「2021台北青埔暢遊套票」、雙人房住宿1晚及2客早餐，亦同步推出從台東、金門和澎湖出發的華信航空機加酒包套方案，雙人同遊最低只要6299元起，若加購高鐵票可再享優惠。

(中時 )