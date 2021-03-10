桃園市孫姓男子2016年11月，趁著女友不注意，偷拍下性愛影片，後來女友意圖分手，孫竟揚言要散步影片，還嗆聲「你真的讓我這心死了，我一定讓人陪葬…」女子報警後，桃園地院法官依照妨害祕密、恐嚇危害安全，合併執行1年2月有期徒刑，散播竊錄他人非公開活動內容、詐欺取財應執行6月，得易科罰金。

法院審理，孫姓男子透過網路認識女友，在高雄發生性關係時，孫偷錄下性愛影片，隔1個月女子想要分手，孫嗆聲「妳真讓我這心死了，我就一定會讓人當陪葬，是你家的誰我不知」、「等妳媽還是你弟出門，就把他們押起來，讓妳主動拜託我跟你談」、「這二部只有聲音沒有影像但下一部開始我保證影像一定很清晰」、「片子上我會註明妳的姓名電話地址、生日身分證字號、妳媽名字、妳弟名字、你朋友、工作、老闆、同事都有。」

另外孫還以假名和女子加入好友，還謊稱要女子匯錢給他才願意見面，女子還匯了1000元。檢方根據對話紀錄、性愛影片截圖等將孫男依妨害秘密、恐嚇危害安全等多項罪名起訴。

孫坦承犯行，法官認為，孫竟在交往過程非法竊錄非公開性交活動，還用影片恫嚇女子，還將影片給其他人，造成女子身心嚴重受創。妨害祕密、恐嚇危害安全，合併執行1年2月有期徒刑，散播竊錄他人非公開活動內容、詐欺取財應執行6月，得易科罰金，可上訴。

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(中時 )