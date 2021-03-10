許多人常為了下背痛、坐骨神經痛或其他各式各樣神經痛前往就醫，其中可能的病因有脊椎關節退化併發小面關節發炎、椎間盤突出壓迫神經、脊椎管狹窄症壓迫神經、脊椎手術後復發或相鄰節段退化、帶狀皰疹後神經痛等等相當多。

臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師許劭遠表示，治療方式需先經過徒手神經學檢查、各式影像儀器檢查或併神經電生理檢查後，確定病灶所在和神經受影響程度，再與醫師討論治療照護方向。

●初期多以保守治療為主

大部分患者初期仍以保守治療為主，例如口服或外用藥物、復健治療、物理治療、使用輔具、生活型態改變……等，若保守治療三個月之後仍然沒有改善，根據病因，有些神經受壓迫的患者通常需要進行神經減壓手術。

然而，高齡或體弱多病的患者若要接受全身麻醉手術，必須面對較高的風險，例如傷口癒合不良或是感染、心肌梗塞或中風等，此時便可考慮微創的疼痛介入治療，來改善症狀和提升生活品質。

●疼痛介入治療可分兩種

許劭遠指出，疼痛介入治療大致上可分兩種，一種是注射藥物於神經上，常見為類固醇（亦稱為神經阻斷術），另一種是讓神經變質和降低敏感度，常用方法是高頻熱凝療法，以上治療需要將細針精準的置入脊椎的目標神經周圍，台北市聯合醫院仁愛院區使用高解析X光導引能清楚看見脊椎結構。對於複雜的脊椎變形，往往需要神經阻斷術配合影像檢查才能精確定位病灶，以減少不必要的手術範圍。

X光導引疼痛介入治療不需全身麻醉，病人無須住院，亦無需禁食空腹，與門診醫師預約時間到開刀房報到即可。術後只有如抽血般針孔大小傷口，且手術後病人可維持正常生活工作作息，不需請假或躺床休養。治療成功率近九成，效果持續時間則依病情嚴重度而有不同。

(中時新聞網)