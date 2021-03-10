104資訊科技在2020年10月22日到10月29日針對企業人資及用人主管進行「2020企業年終及2021景氣調薪大調查」網路問卷。40%的企業認為，2021年將優於2020年，41%的企業持平看待，19%的企業認為不如2019，淨樂觀（樂觀比率減掉悲觀比率）為21%。

年後想轉職，瞄準這五個產業，工作機會上看70萬個

評估景氣好壞的原因，最看好前三項：各國防疫措施更加成熟，有助趨緩經濟衝擊；全球景氣持續復甦；美國總統大選結束，不確定因素消失。最看壞前三項：全球疫情仍嚴峻，經濟持續受衝擊；全球景氣復甦不如預期；兩岸關係對立或僵固。

最看好自己所屬產業的景氣，淨樂觀前三名為：電信通訊業（45%）、金融業（41%）、半導體業（38%）。

2021最看好題材：防疫+5G／AI

根據104調查顯示，2021企業最看好的題材前三名皆和疫情相關，分別為防疫醫療、後疫情復甦概念及電商宅經濟。醫療產業相關職類如公共衛生、生物研發皆在疫情後成為熱門職缺。除人才缺口變大之外也反映在薪資成長，104人資學院《2020～2021台灣地區薪資福利調查報告》便揭示醫療服務業在2020年的變動獎金大幅成長77.8%。

2021最看好題材：防疫+5G／AI

2021年就業市場趨勢：企業徵才數超過70萬人 半導體資通訊穩盤

2021年一月104人力銀行線上工作機會數來到70.6萬個，連兩月回升至70萬大關，也是近五年同月次高，五大產業徵才缺口超越去年，除5G、AI持續走熱帶動電子資訊、軟體、半導體工作數持續增加外，受疫情影響的住宿餐飲業也已緩步回升，徵才動能可望延續。

2021年就業市場趨勢：企業徵才數超過70萬人 半導體資通訊穩盤

104人力銀行觀察全國六都以及新竹縣市，發現中南部的徵才成長動能強於各區，五年強彈16%到25%，相對不受疫情的影響。企業普遍看好2021年景氣，尤其醫療、防疫、以及AI、5G。總體經濟數據復甦態勢明顯，工作數可望持續上揚，企業搶才與人才轉職的動能備受關注。

細究全國六都以及新竹縣市各區工作數，近四成仍集中於雙北，其中台北市占25%、新北市占14%。其次是台中市占15%，桃園市占11%排名第三，新竹縣市、高雄市與台南市各占8%。各區的成長動能以台中市、桃園市、以及台南市最強，一年及五年的成長幅度皆高於全國及其他各區平均。

2021產業趨勢

以南部科學園區為例，包含高雄楠梓、高雄路竹、台南善化、台南新市、台南安定，2020年7到12月平均工作數為4,815個，較去年同期成長12%，產業以電子資訊相關業、一般製造業、建築營造及不動產相關業、住宿／餐飲服務業、批發及零售業等為主。

與去年同期相比，南科徵才產業成長幅度最大的是住宿餐飲服務業（50%）、建築營造及不動產業（35%）。南科自2018年台積電18廠動土後持續擴張，牽引產業鏈中、下游產業進駐南科，帶動建築營造及不動產業的人力需求成長。待廠房興建、設備購買完善後，對於軟體／工程類人員、工程研發類以及製程規劃等半導體業相關人才需求將持續擴大。

由於半導體、5G、AI與金融服務等產業前景良好，各大廠也將持續進駐中部與南部科學園區，建議新鮮人除了持續強化語文與科技應用能力以外，保持移動力與職務任用的彈性，可以往中南部發展，提前布局自己的工作生活與職涯。

文／鍾文雄

About 鍾文雄

經歷：104資訊科技（股）公司資深副總經理暨人資長、社團法人中華人力資源管理協會理事長

(中時新聞網)