成立於2006年的「璽悅產後護理之家」，全台已有7家分館，為網羅優秀人才，目前祭出各項獎金吸納優秀人才，舉凡久任獎金、最佳員工獎勵金等，獲得表揚的優秀同仁1個月可獲得1000到3000元獎金，另設有年終、全勤、年節、久任、績效獎金，目前急徵護理師，積極尋找有經驗且樂於與新生兒互動的護理人員，只要有證照都歡迎加入璽悅，另一方面璽悅未來持續有擴館計劃，故也正積極尋找護理部儲備主管，若表現佳，將來擴館就能升任館長。

除了誘人的獎金制度外，璽悅亦關心同仁彼此間的交流，不定期舉辦員工旅遊，疫情前曾造訪馬來西亞、韓國等地，大夥最期待的尾牙獎金也上看數萬元，雖然去年受疫情影響實體尾牙改為線上抽獎，仍讓璽悅人感受公司滿滿的誠意。

而一直以來強調團隊醫療照顧的「長庚醫院」，以國際大型醫院標準設計，購置各種精密儀器外，並細分各專科，從事更專業的醫療服務，以達到全人照護的理念。體貼員工車程路遙，更祭出超貼心的上下班免費交通車，備有員工餐廳，享有超優惠員工價及健檢優惠等，長庚醫院希望照護病患前，先讓團隊成員享有最豐沛的資源。

長庚醫療院所遍佈全台，職缺的種類及數量也很豐富，有藥師、研究助理、研發工程師、兼職計時人員等等，想要入長庚團隊，千萬不要錯過這難得的機會，更多職缺都在1111人力銀行。

(中時新聞網)