群光公布2020年年報，全年毛利率18.7％，創21年來新高，營業利益率則來到8.1％，也是創13年新高，稅後淨利為54.67億元，EPS7.80元。

群光董事會也通過將配發5.5元現金股利，總配發率為70.5％，配息率已連續第八年維持在七成以上。依9日收盤價計算，現金殖利率高達5.8％。

在新冠肺炎疫情影響下，宅經濟大舉提升NB、Chromebook、Gaming PC以及Tablet的需求，而且至今需求仍然強勁，尤其Chromebook在Learn from Home的趨勢下，需求十分暢旺，各個相關供應商均卯足全力衝刺產能，而根據IDC最新研究報告顯示，Tablet去年成長13.6％，緊追NB的26.4％高成長率。法人表示，群光鍵盤市占率長駐全球第一名，NB、Chromebook、Gaming以及高價的Tablet鍵盤均為市場領導者，預期今年在產能滿載的情況下，亦將大幅受惠。

法人透露，群光未來影像產品組合預期將往高附加價值推進，推出專業AI影像產品並進入新的應用市場，例如高階的商用監控市場、運用於車隊管理的駕駛監測系統（Driver Monitoring System，DMS）、智慧影音會議系統以及醫療影像產品等，預期群光影像產品組合將更全面，兼具高端專業性以及大眾消費性產品，展現群光在影像產品的堅強研發實力，下半年影像產品成長幅度大。

法人認為，群光產品多角化策略充分顯現於今年的影像產品中，持續不斷的研發創新，更加深客戶對群光技術以及靈活策略的信任，再加上今年泰國新廠於第一季底即可無縫接軌泰國舊廠，產能新增配合新品開發，今年營收可望順利突破千億元。

(工商 )