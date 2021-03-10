電動車題材發燒，特斯拉、傳統車廠、科技業爭相搶進研發，相關零組件大缺貨，傳出產能吃緊、醞釀漲價的消息。號稱「硬」5G的元大未來關鍵科技ETF（00876）成分股都是科技業關鍵零組件，搭上電動車題材，包含歐洲車用半導體領導廠商英飛凌、美國車用通訊晶片大廠高通、日本被動元件村田製作所、台灣晶圓代工龍頭台積電等。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，2021年5G滲透率持續提升，與其相關需求將呈現輻射性發散擴大，延伸至智慧型手機、電動車及相關車用裝備規格提升、先進半導體製程升級題材，這些上游關鍵零組件、設備成為兵家必爭之地。

不管是電子產品、5G基地台或是電動車等設備，由於5G高頻與高速傳輸特性，需要更多電子零組件支援，因此相關零組件包含晶片、被動元件需求均較以往成長許多，加上疫情曾影響開工率，而多項電子產品需求卻是V型爆發，造成供應鏈大缺貨。

根據彭博資訊預估，元大未來關鍵科技ETF多檔成分股2021年預估EPS年增率都有2位數成長，例如高通年增率達70%、英飛凌年增率達50%。

元大未來關鍵科技ETF從台灣到全球佈局，避開單一國家風險，且聚焦科技業上游硬體零組件及設備等，具硬實力龍頭業者，包含晶圓代工、IC設計、通訊元件、高階零組件、半導體設備等。

著眼於通訊科技業與時俱進，因此指數設計具延伸性與彈性，從市值、流動性、營收、獲利表現層層把關，還特別將研發費用比重列入篩選步驟，這些精選成分股果然都是「關鍵科技」，在多個熱門科技領域都不缺席，一檔ETF通吃多種題材。

短線因為擔憂通膨回溫，公債殖利率上彈，使得美國Fed（聯準會）提前收緊寬鬆政策，市場情緒不安造成股市下修；然而回顧過去經驗，美國Fed（聯準會）從QE階段到正式啟動縮表前，中間尚須經過「減少購債期」，目前美國失業率及通膨率皆較接近前一次「減少購債期」的水準，但距離前一次「縮表期」的水準則還有一段距離，故預期短期內寬鬆政策收緊可能性較低，因此仍建議可考慮分批進場佈局。

(工商 )