缺料、淡季、iPhone mini訂單少、工作天數也少，和碩2月營收超難看，只剩537.79億元，不僅月減34%，甚至比去年同期有疫情影響時的2月營收還少34%，累積前2月營收為1361.98億元，年減23.25%，在筆電、5G需求看俏下，大部分電子業前2月營收都比去年同期增長，和碩是少數出現衰退的公司。
也因為缺料程度大，和碩宣布下修第一季筆電出貨量預估，原先和碩預期首季出貨量可望與去年第四季持平，現在已修正為季減15～20%。
(工商 )
缺料、淡季、iPhone mini訂單少、工作天數也少，和碩2月營收超難看，只剩537.79億元，不僅月減34%，甚至比去年同期有疫情影響時的2月營收還少34%，累積前2月營收為1361.98億元，年減23.25%，在筆電、5G需求看俏下，大部分電子業前2月營收都比去年同期增長，和碩是少數出現衰退的公司。
也因為缺料程度大，和碩宣布下修第一季筆電出貨量預估，原先和碩預期首季出貨量可望與去年第四季持平，現在已修正為季減15～20%。
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