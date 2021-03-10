新冠肺炎疫苗登台，疫情趨穩帶動內需市場持續加溫，餐飲業業績暢旺，帶動人才需求，知名的餐飲集團「王座國際餐飲」，集團下包括杏子豬排、京都勝牛近期都有開拓市場的展店的計畫。

因應門店數快速增加，「王座國際餐飲」表示需要更多能獨當一面的人才，在職場上想要更上一層樓的基層員工，會有更多晉升的機會，表現優異的同仁最快1年就可以晉升為幹部，非常適合對餐飲業和有企圖心的求職者一展長才。

同樣對待員工如同家人的「早安美芝城」，成立近40年來不斷精進，除了斥資打造獲得HACCP國際認證的中央工廠，對員工，「早安美芝城」也是極盡用心，看待員工的每一件事，舉凡三節與員工生日等人生重要大事，公司一定要送上祝福禮金。另外，公司不定時舉辦藝文活動欣賞、聖誕交換禮物與家庭電影日等多元化聚會，不僅凝聚員工的向心力，也讓員工有更多時間和家人創造美好回憶。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，鼓勵企業用真心對待同仁凝聚向心力，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，集合超過2,000個品牌參與，開放網友票選心目中的幸福企業，為了鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)